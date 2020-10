“Se malinterpretó”: Leandro Penna se refirió a sus polémicas declaraciones

El exchico reality Leandro Penna se refirió a las críticas en su contra tras las polémica declaraciones que hizo en Instagram.

“Aquellos que quieren vivir como comunistas, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela, a Cuba? Le damos pasajes gratis, que se vayan para allá”, fueron parte de sus palabras al toparse con una manifestación en Plaza Italia.

En entrevista con Jordi Castell, para el programa virtual de Revista Velvet, el modelo argentino expresó este martes: “La verdad que ayer se malinterpretó el video y ya que estoy hablando con vos, te agradezco, porque habíamos planeado esta se nota hace una semana creo una semana y media”.

“A veces no es que pensamos diferente, a veces pensamos igual, pero imagínate hay mucha gente trabajando en plena calle y yo vengo de un país que ya está destruido. Hace 70 años era un país rico y Chile era muy pobre en ese entonces”, indicó.

“Hay que seguir luchando, no sé si para igualdad, pero si para equidad. Debería haber mejor salud, debería haber una mejor educación. Hay un montón de cosas para seguir mejorando, porque yo creo que la protesta y la lucha debe seguir. Yo no tengo tiempo, pero si no iría igual, pero no rompería nada, porque todo lo que hay es parte de nosotros y romper significa retroceder todo lo lindo que ya se construyó”, afirmó.

“Yo no soy de derecha, ni izquierda, ni de centroizquierda, nada. Hay cosas que me gustan, y hay cosas que no me gustan”, agregó.

De igual forma, afirmó: “Hay gente que piensa que yo estoy en un poder adquisitivo acomodado, pero yo soy un trabajador, a mí no me sobra nada”, destacando que tiene un emprendimiento, y que conoce diferentes comunas de la región Metropolitana, como La Pintana y Puente Alto.

“Se malinterpretó (el video), porque no es sobre la protesta, porque yo soy parte, pero no puedo ir porque tengo que trabajar, porque tengo que seguir dando para adelante, porque si no iría sin ningún problema, pero la protesta y la lucha es inalcanzable, hay que luchar por una equidad para todos en Chile“, concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones completas (minuto 20:05):