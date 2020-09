Oscar Garcés denunció violenta agresión responsabilizando a la repetición de Volverías con tu Ex

A través de una actualización en su cuenta de Instagram, Oscar Garcés mostró lo que él calificó como una “consecuencia” de que Mega volviera a poner al aire el reality show Volverías con tu Ex: golpes en un ojo tras una agresión sufrida, según lo que él manifestó, por su actuación en el espacio.

Fue él mismo quien alegó, hace algunos días, su disconformidad con la reposición, ya que no se le consultó al respecto. “Yo personalmente no tengo nada contra.@mega.tv y menos contra el programa, pero que sin contrato, no existe la protección que nos daba el canal”, comenzó explicando. “Estando en el programa y por contrato se preocupaba la salud física y mental. Además de tener un equipo multidisciplinario para todos nosotros. Hoy nos rascamos con nuestras propias uñas”, se lamentó.

Luego, explicó que su contrato no tenía cláusulas respecto a eventuales retransmisiones. “Nos expone a esto: soportar gritos diariamente en mi contra y en cualquier lugar, funas por todas mis redes sociales y si no fuera poco, nos expone a agresiones físicas”, aseguró Garcés, narrando un hecho que, en su relato, sucedió en la tarde de este viernes.

“En la comunidad de Peñalolen, fui abordado por dos personas, solo con la finalidad de molestarme… seguí caminado y recibí un empujón que terminó con un ojo ensangrentado (PRODUCTO DE GOLPEARME CON UN PALO) y puntos en el ojo derecho“, señaló.

Junto a esto, remató con que “@mega al NO tener contrato vigente para con mi persona (POR REEMISION) es el único responsable de que esto este sucediendo. Y la responsabilidad recaerá sobre ellos y los que resulten responsables de no cumplir con lo.pactado en el año 2016″.