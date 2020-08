Óscar Garcés hizo un reclamo contra Mega por repetición de ¿Volverías con tu ex?

La semana pasada, Mega volvió a emitir su exitoso reality ¿Volverías con tu ex?, situación que molestó a Óscar Garcés, uno de sus participantes.

A través de redes sociales, el exchico reality hizo un reclamo por la poca claridad de los contratos, los cuales se firmaron en 2015, según él.

“Don Ernesto: He enviado tres correos electrónicos a su persona sin obtener ninguna respuesta… Y a decir verdad, estoy un poco cansado de que se ignore mi petición (preguntar por los derechos de un trabajador) y con ello a mi persona”, comenzó diciendo.

‘Vuelvo a -por décima vez- pedir el contrato que se firmó en diciembre del año 2015 con uds. Y como en correos anteriores indiqué, yo poseo el mío y original y necesito una copia del de uds.; donde, según las leyes laborales de nuestro país, estoy en todo mi derecho el solicitarlo”, agregó.

“¿Por qué lo solicito? Porque al parecer difieren varios puntos y cláusulas. Y según entiendo, los contratos deberían ser iguales. Mis abogados, junto a los abogados de Chileactores, damos un plazo de tres días hábiles para que uds cumplan con lo que se solicitó en a lo menos cuatro oportunidades, hace dos semanas atrás”, sostuvo.

“De no tomar contacto uds conmigo y/o enviar la copia solicitada del contrato, nos veremos en nuestro derecho de demandar y querellarnos (desconozco la figura legal y son los abogados quienes tienen que hablar) a la institución televisiva que emite el programa ‘Volverías con tu ex’ este año 2020″, siguió reclamando en un post que posteriormente borró.

“Y contra todas las las personas que resulten responsables del incumplimientos al contrato que yo firmé en diciembre de 2015. Sin otro particular y esperando no se siga ignorando el tema contractual y menos a una persona que trabajó mas de seis años en ese canal. Me despido”, remató el intérprete nacional.