“Se sacó de contexto”: Dani Palavecino se sinceró sobre la situación con Diego Boneta por primera vez

View this post on Instagram

@eugenialemosok y @daniurrizola invitaron a la simpática @dani_palavecino y hablaron de todo!!! La Dani reveló un secreto de su intimidad a poco de haberse casado y contó cómo se lleva con su ex marido 🤭 Además se refirió por primera vez a su comentado episodio con Diego Boneta ¡No te lo pierdas! #eugenialemos #danielaurrizola #danipalavecino #AR13