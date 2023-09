El grupo saudí STC compró el 9,9% de Telefónica y se convierte en su principal accionista

Durante la jornada de este martes, se dio a conocer que el grupo saudí STC Group compró el 9,9% de las acciones de Telefónica por un total de 2.100 millones de euros, lo que lo convierte en el mayor accionista de la empresa de telecomunicaciones.

La operación de Saudí Telecom Company (STC) se realizó mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que corresponden a otro 5% del capital social, según se explicó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España(CNMV).

De esta forma, tras la transacción, la firma saudí se convierte en el principal accionista de Telefónica, superando a BBVA que era el primer inversor con un 4,87% de los derechos económicos, a Blackrock con un 4,48% y a CaixaBank que ostentan el 3,5% de las acciones.

Mediante un comunicado, el grupo saudí STC detalló que “Telefónica se beneficia de una cartera única de activos de infraestructura de primer nivel y plataformas tecnológicas de última generación, donde está desarrollando capacidades de última generación en áreas adyacentes como la inteligencia cognitiva, la informática de punta y el IoT (Internet de las cosas)”.

Por su parte, el presidente de STC Group, Mohammed KA Al Faisal, sostuvo que “Telefónica y STC Group comparten muchas similitudes, con una visión de utilizar la tecnología para conectar a las personas y una estrategia para impulsar el crecimiento”.

“Esta importante inversión a largo plazo por parte de STC Group es una continuación de nuestra estrategia de crecimiento, ya que invertimos en sectores vitales de tecnología e infraestructura digital en mercados prometedores a nivel mundial”, agregó Mohammed KA Al Faisal.

Por último, desde la firma saudí precisaron que con la compra de las acciones de Telefónica no pretenden adquirir el control ni una participación mayoritaria dentro de la empresa, sino que “lo vemos como una oportunidad de inversión convincente para utilizar nuestro sólido balance y al mismo tiempo mantener nuestra política de dividendos”, concluyeron.

We acquired a 9.9% interest in Telefonica one of the largest telecommunications companies in the world with significant presence in Europe and Latin America. This acquisition provides our shareholders with opportunities for value creation pic.twitter.com/cXElLiBC79

— مجموعة stc (@stc) September 5, 2023