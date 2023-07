Frank Sauerbaum (RN) critica postura de la UDI con el gobierno, pero reconoce que “para nosotros como oposición es un costo político conversar con ellos”

El tono fue de una dureza inusitada para el cargo, pero no para quien lo ostenta: “Tenemos que llegar a un acuerdo en pensiones para subir las pensiones a las personas que se han sacado la cresta toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara no se sientan a la mesa a conversar?”.

Así fue como el Presidente Gabriel Boric encaró a la Unión Democrática Independiente (UDI) y la condición que el partido gremialista puso para avanzar en las reformas: la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de computadores desde la secretaría de Estado que lidera.

Pero la postura del gremialismo no es de Chile Vamos. Es más, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, la criticó, quizás no con la misma dureza que el Mandatario, pero sí con la misma severidad. En ADN Hoy, dijo este martes:

“Me parece mal el tono de la UDI al Presidente, creo que fue inadecuado. El Presidente es víctima de su pasado: hay que ver los tuits cuando se negaba a conversar con el presidente Piñera si no salían ministros de sus cargos. Pero el Presidente tiene que guardar la mesura, es el líder, los partidos políticos podrán tener estas salidas de madre, pero me parecen inadecuadas”.

“El ministro Jackson ha sido inepto en su trabajo, el Gobierno quizás también, pero eso no va a condenar a los adultos mayores a seguir recibiendo una baja pensión. No podemos mezclar las dos cosas”, advirtió antes en la conversación.

En el Congreso el ambiente está crispado, dijo el parlamentario. Y a ello se sumó, precisó Sauerbaum, que “el Gobierno tiene que entender que es impopular y para nosotros, como oposición, es un costo político conversar con ellos y lo digo con mucha franqueza. Mucha gente que nos apoya nos dicen que no conversemos con ellos porque es un mal Gobierno, pero creemos que en materia previsional tenemos un deber de hacerlo. El gobierno tiene que ponerse en el contexto en el que estamos. Que no se crea que la gente lo ama si tiene apenas un 25% o 30% de apoyo porque hace mal las cosas. Tiene que tener un grado de humildad un poco mayor y bajar un poco las revoluciones”.

Pese a ello, que el Ejecutivo haya sacado la urgencia a la reforma previsional “nos parece positivo”, pues “tenemos intenciones de llegar a un acuerdo, obviamente con varias modificaciones; estamos muy lejos de llegar a un acuerdo porque tenemos distintas visiones. Pero sí tenemos disposición y entendemos que es un deber moral llegar a un acuerdo pronto para asegurar mejores pensiones presentes y futuras para los trabajadores y los pensionados”.

El llamado, a juicio del RN, es a “hablar más en términos técnicos que político”: “Es una reforma que se presentó con mucho contenido doctrinario político. Eso hay que quitárselo para hacer una reforma sustentable en el largo plazo”.

Hay intenciones de llegar a acuerdo por ambas partes: por ejemplo, la renuncia a las cuentas nacionales; eliminar la derogación del decreto 3.500, y así. Pero la base, en ojos del jefe de bancada, es otra: “El aumento de la Pensión Garantizada Universal debiéramos aprobarlo primero y luego seguir con el resto de la discusión. También aumentar la competencia en la industria, lo que podría bajar comisiones y tener más competitividad”.

Pese a la UDI, Sauerbaum dijo que la propuesta de la oposición “esperan” a presentarla prontamente “como Chile Vamos, no como Renovación Nacional”. En lo que cederán, no obstante, es en el destino del 6% adicional de cotización:

“Pretendemos hacer unas modificaciones haciendo solidaridad pero, por ejemplo, intrageneracional. (…) Proponíamos que los hombres cotizaran 5,6% y el otro 0,4% vaya directamente a las mujeres y se repartiera en quienes están cotizando. La diferencia con el Gobierno es que quieren establecer un fondo, pero nosotros creemos que nos evitamos este fondo pasándolo directamente a quienes cotizan en el mismo momento y de esa manera vamos bajando las brechas de género”.

Un estudio publicado el lunes y que Sauerbaum citó, planteaba que el 62% de los actuales pensionados no recibiría nada con la propuesta del Gobierno como está; el 9% de las personas recibiría menos de $10 mil y el 28% recibiría entre $26 mil y $100 mil.”Menos del 30% recibiría un aumento contundente, según la propuesta del Gobierno, a diferencia de la Pensión Garantizada Universal que se aumenta $250 mil para todos, rápidamente, y que es un monto más contundente”, espetó.

“El sistema de reparto que el Gobierno propone podría solucionar el sistema actual, pero nos deja un forado para futuras generaciones que nosotros no estamos disponibles para avanzar”, agregó.

Ahora bien, ¿cómo se financiaría, si la oposición tampoco avanza en el nuevo pacto fiscal, conocido también como reforma tributaria? “Hace más de un año en la comisión de Hacienda al ministro le dijimos: ‘Usted quiere recaudar el 4,2% del PIB, nosotros le aseguramos inmediatamente la mitad. Le aprobamos el royalty y todo lo que tenga que ver exención, evasión y elusión tributaria. Tiene el 1,2% más, por lo tanto, tiene asegurado, más o menos, US$6.000 millones’. El aumento de $250 mil vale US$1.600 millones. No es verdad que no hemos tenido disposición. El Gobierno, si quiere hacerlo, lo puede hacer ahora: una ley corta de exención, evasión y elusión, más royalty minero, va a tener plata suficiente para pagar ahora mismo la PGU. El Gobierno se equivocó políticamente, pensó que tenía los votos en la Cámara y finalmente fracasó. Pero nosotros le aseguramos el financiamiento, por lo menos para la PGU, porque entre US$1.600 y $6.000 hay harta diferencia”.

Así las cosas, el problema para la administración actual es en “sus partidarios. Hay un grupo de gente que no quiere flexibilizar su posición, en privado te dicen que debieran hacer algo más acotado, quizás presentar un proyecto nuevo, que resuelva los problemas reales (…) El Frente Amplio ha sido especialmente duro en la conversación. Les cuesta entender que el sistema de reparto no funciona. La ministra es comunista y ha sido más pragmática”.