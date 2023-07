Presidente Boric califica de “inaceptable” presiones de la UDI para salida de ministro Jackson

Este lunes, en medio de la inauguración del segundo tramo del Parque Mapocho Río en Quinta Normal, el Presidente Gabriel Boric calificó de “inaceptable” la salida de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de la mesa para una reforma de pensiones, situación que mantendrán de no salir de su cargo el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

“Llevamos casi un año y medio de Gobierno y, efectivamente, no ha sido fácil. Pero lo que siempre me dicen ‘no nos olviden, cumpla las promesas que hace’, porque eso marca la diferencia, lo que nos pide (la gente) es que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro, los paleas chicas”, expresó el Mandatario.

“(La gente) demanda dejar de lado ese cálculo y llegar a acuerdos que nos permitan avanzar como país y les aseguro que mi gobierno seguirá buscando mayor sentido de urgencia hasta alcanzar los acuerdos necesarios que permitan avanzar en dignidad para los pensionados (…) ¿cómo le vamos a dar la espalda a esa gente?”, agregó el Jefe de Estado.

“Inaceptable…”

En esa línea, el Presidente Boric se refirió la petición de la UDI sobre la salida del ministro Jackson y dijo: “Desde mi punto de vista, es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones hasta que no haga lo que le exigimos hacer con el gabinete’ ¿Cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero que esos intereses”.

“No es aceptable (no sentarse a la mesa a conversar), podemos tener diferencias políticas y eso es legítimo y deseable en democracia, pero no podemos dejar de poner las urgencias del pueblo de Chile en primer lugar antes que los intereses políticos”, cerró el Presidente Boric.