Ministro de Agricultura descarta crisis en industria alimentaria por gripe aviar: “Este mes y el próximo va a haber una baja del precio del pollo”

El martes, el ministerio de Agricultura, junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmaron un brote de gripe aviar en la escuela Salesiano, en la comuna de Linares, región del Maule: 60 aves estaban contagiadas y otras 70 presentaban síntomas. A raíz de esto, se confirmó el sacrificio de entre cuatro mil y cinco mil animales.

Una situación preocupante desde dos aspectos: el sanitario y el alimenticio (y con ello, el mercado). Pero dentro de todo, las autoridades están tranquilas: los diagnósticos del comportamiento de los criaderos grandes y pequeños ha sido destacable. O al menos así lo planteó la mañana de este miércoles Esteban Valenzuela, secretario de Estado de la cartera de Agricultura, en conversación con ADN Hoy.

El trayecto de la gripe aviar en el país “depende de la corresponsabilidad de todos los actores. Hay que dimensionarlo: esta cuarta ola de gripe aviar lleva dos años en los países de más alto desarrollo (Canadá, Europa, Estados Unidos) y ha sido imposible erradicarla por completo. Entonces, lo que existe es que Chile está bien preparado“.

“Creemos que no vamos a tener una crisis en nuestra industria de carnes blancas, que tiene 33 millones de aves. Existe una industria avícola en el norte que no ha sido afectada. Nuestra industria ha hecho caso: cuando hay vectores de contaminación silvestres, les hemos dicho que, por favor, los que producen huevos de gallinas libres, les hemos dicho que correteen las aves silvestres de manera amorosa, no violenta. La industria tiene trazabilidad: los trabajadores se cercioran que no estén contaminados. La influenza aviar no afecta la calidad de la carne”, precisó la autoridad.

El protocolo, en caso de detección de contagio, es el sacrificio y traslado a una fosa animal. Además, la política del gobierno central es a “que nadie oculte la verdad: Chilecarne tiene una póliza de seguro a los pequeños, donde hay casos de 20 a mil aves se pagan con esa póliza, con ese seguro”.

Pese a todo, hay también interés en las variaciones de precios. Frente a ello, explicó Valenzuela: “El 30% de la producción de aves de Chile es de exportación. Momentáneamente, este mes y el próximo, va a haber una baja del precio del pollo, baja que antes del brote venía produciéndose desde febrero, a nivel mundial, que en Chile fue de 1,2%. La carne de pollo se ha situado en torno a los $2.900. Es probable que tenga una leve baja la industria del huevo por alta demanda, que ha tenido un alza en los últimos meses. Pero si esto está contenido y no hay explosión de brote, podemos avizorar que no existiría variación de precios relevante de alza”.

En #ADNHoy Esteban Valenzuela (@MinagriCL @tvalenzuelavt) por gripe aviar: "Va a haber una baja del precio del pollo internamente, que venía produciéndose desde febrero pasado. Es probable que baje la industria del huevo también"

La influenza aviar no afecta la carne ni los huevos. Esa es una certeza que ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y la propia cartera de Agricultura. La política está monitoreada por el SAG. Pero las alertas restringieron la comercialización. Ante esto, el ministro vaticinó:

“En Chile esperamos la próxima semana reabrir mercados. En cuanto se produjo brote en la industria, se comunicó. Hay transparencia total. Hoy se cumplen los protocolos. Nos reunimos los ministros de Agricultura (de la región), con la OMS y Estados Unidos, y hemos estado informando para que tengamos una reapertura lo más activa posible con nuestros principales socios comerciales. También exportamos pollo a Brasil y allí no hay brotes (…) Van a haber brotes puntuales de alguna falla en la bioseguridad, pero las industrias han aprendido en 25 años desde que se inició la influenza aviar en China y Corea a fines de los 90. Hay bastante resiliencia y capacidad de respuesta”.

“Lo van a ver los ciudadanos en los precios del pollo en supermercados y carnicerías. Se va a producir. Hay cierta capacidad de refrigeración. Los norteamericanos comen alas de pollo, son locos del chicken wing. Hay una complementariedad entre exportación e importación. Eso genera seguridad en el suministro, transparencia en los mercados y una momentánea baja del precio del pollo en los mercados internos en las próximas semanas”, añadió luego.

Paltas

Ha habido proyecciones que apuntan a una próxima alza en el precio de las paltas, llegando a $10 mil el kilo. Según Valenzuela, “este es lapso del año en que hay menos palta en el mercado. La palta se cosecha en algunos meses más a gran escala y la palta peruana llega más en primavera. Es como los limones en diciembre o los tomates en septiembre. Por eso informamos los mejores alimentos de temporada. En $10 mil llegará a almacenes muy boutique del barrio alto. Hay que buscar. Hay que mirar en odepa.gob.cl”.