“El dólar a luca quedó atrás”: Ministro Mario Marcel destaca importante repunte en la economía nacional

Este miércoles, tras conocerse el dato del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre del 2022, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un balance respecto a la economía nacional.

“Hemos tenido varias noticias económicas en los últimos días, incluyendo el Imacec. La cifra de diciembre estuvo menos negativa de lo previsto por el mercado —cayó 1,0%—, esto en buena medida se explica porque en lugar de tener una variación negativa respecto del mes anterior, tuvo una variación positiva de 0,4%”, explicó el secretario de Estado en un punto de prensa.

“Con ello, el crecimiento para el año va a estar por encima del 2,5% para el PIB total y por encima del 3,5% para el PIB no minero”, agregó el jefe de la billetera fiscal.

En esa línea, el ministro Marcel resaltó que durante diciembre “todos los sectores tuvieron crecimiento respecto al mes anterior descentralizado, es decir, hubo una mejora generalizada a través de todos los sectores”.

“Esto se vincula a las cifras fiscales que se dieron hace un par de días, donde aparece que mientras el gasto corriente del sector público tuvo una caída de 26%, el gasto de capital tuvo un crecimiento del 5%, que se concentró en los últimos meses del año”, complementó la autoridad de Gobierno.

“Una economía con capacidad de hacer ajustes”

De acuerdo al titular de Hacienda, estos datos muestran “una economía con capacidad de hacer ajustes de la manera menos dañina posible”.

“Esto se ha dado en conjunto con una mejora importante de la cifras fiscales, con una normalización de la gestión financiera, respecto a los dos años anteriores, y teniendo el primer superávit después de 10 años seguidos de déficit”, añadió el ministro.

En ese sentido, Mario Marcel afirmó: “Esto lo que nos indica que estos escenarios catastrofistas que se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a luca quedó atrás, los grandes riesgos fiscales no se dieron, al contrario, y la idea de la gran recesión que venía, no ocurrió, entonces es el momento de perder el miedo a la economía”.

“La economía se va a ir fortaleciendo en los próximos meses, por tanto, quienes hayan estado demorando decisiones de inversión, de contratación, de emprendimiento, es un buen momento para reevaluar estas decisiones y dar los pasos necesarios para desarrollar un proyecto”, dijo el secretario de Estado.

Finalmente, el ministro Marcel entregó proyecciones para la economía nacional y expuso: “Ya en el segundo trimestre vamos a ver un repunte de la actividad trimestre a trimestre, vamos a ver la inflación por debajo del 10% y probablemente, vamos a ver un progreso adicional en términos de reducción de la incertidumbre en la economía”.

¡Las cuentas fiscales terminaron con números azules este 2022 después de 9 años en rojo! 🏦🎉 Se concretó la consolidación fiscal comprometida por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.👇🏼 ¿Qué significa cerrar un año con un superávit del 1,1%? 🤔 Aquí 👇🏼te lo explicamos pic.twitter.com/p0QKu8D4ga — min_hacienda (@Min_Hacienda) February 1, 2023