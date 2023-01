CMF alerta de seis entidades fraudulentas que simulan ser cooperativas: estafan ofreciendo créditos

El martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una nueva alerta: se trata de entidades que ofrecen créditos y no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de organismo.

De acuerdo a lo recabado por la unidad de investigación de la Comisión, estas entidades piden pagos anticipados antes de entregar el crédito. Una vez que el depósito se concreta, el préstamo nunca es materializado. A ello se suma que algunas incluso aparentan supervisión de la misma CMF.

Las entidades son:

Cooperativa Conecta;

Progreso Servinanpro;

Cooperativa de Talca;

Cooperativa El Rosario;

CoopCopelec (imitadora de Servicios Financieros Copelec S.A.);

(imitadora de Servicios Financieros Copelec S.A.); Financoopcl.co (imitadora de Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop).

El inspector Samuel Insunza, de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, detalló que algunas hacen ofertas de situaciones crediticias, incluso como si fuesen hipotecarias.

“La Comisión detecta que no están reguladas por ellas y que tienen características que, por lo general, son fraudulentas. Por ejemplo, no tener información conocida en los medios que dispone la Comisión, no tener una página web creada para el efecto, sino que más bien ofrecen sus productos a través de redes sociales y es común también por medio de personas”, contó el policía.

Las altas tasas actuales de los créditos sería uno de los factores que impulsarían a este tipo de estafas, detalló Insunza.

Préstamos no regulados

Otra entidad que funciona fuera de la regulación de la Comisión es Iluca, una aplicación que, según se indica en la propia web, “facilita a las personas el acceso a un préstamo, en cualquier momento y lugar (…) iLuca es como un banco en su bolsillo, siempre a su disposición”.

Inversión no supervisada

Hubo otras tres entidades dedicadas a las inversiones,que no están reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero y que serían estafas:

Las recomendaciones, tanto de la Comisión como de la PDI, son: no realizar nunca ningún pago a personas naturales, revisar las alertas ciudadanas publicadas en la CMF.