Paro de camioneros: Fedefruta advierte que “si esto escala, vamos a empezar a tener problemas de abastecimiento”

La temporada de cosecha de cerezas en la que está el país podría enfocar las cosas: “La cosecha de la cereza termina a las 12:00 del día e inmediatamente se tiene que ir a enfriar. Por cada hora que se deja de enfriar, es un día menos de post cosecha. O sea, es un día menos que dura. Si esto escala, vamos a empezar a tener problemas de abastecimiento y desde el punto de vista de la exportación, vamos a tener problemas porque se empiezan a saturar las cámaras de frío de las distintas exportadoras y no hay la cantidad de contenedores disponibles, desde la logística, para todo el movimiento de fruta que tenemos nosotros”.

El ejemplo lo entregó la mañana de este viernes Jorge Valenzuela Trebilcock, presidente Federacion Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta), en conversación con ADN Hoy. Después, agregó otros datos: “En una hectárea de cereza se invierten más o menos US$20 mil por hectárea. No es un frutal de los ricos, eso es mentira: la cereza es de todo tipo de productores. Hay gente que ha sacrificado mucho, con dos años muy malos y la pandemia visibilizó el problema logístico y problemas de financiamiento a un montón de productores. Otro año más de problemas, no sé si los productores puedan resistirlo. Esto es muy serio para nuestro rubro. La fruta no espera: tiene un tiempo de cosecha y no puede esperar en el árbol”.

Los camioneros movilizados, según ha trascendido, son descolgados de las agrupaciones que el pasado lunes llegaron a un acuerdo con el Gobierno. También hay otras agrupaciones regionales y locales. Algunos de ellos se juntarán con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el gremio de agricultores y de supermercados, en paralelo, se juntará con el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve.

Los puntos de conflicto han sido identificados: en la región Metropolitana, algunos bloquearon la Ruta 5 Norte, altura Quilicura; también hubo movilizaciones en Paine, Rengo, San Fernando, Linares, la ruta de la fruta, Casablanca. Así, el diagnóstico de Valenzuela es: “Vamos a llegar al peak en dos semanas. Aquí hay un asunto con los camiones que llegan al puerto, pero interregionalmente hay mucho taco, los caminos rurales se han saturado de camiones, todo se ha hecho mucho más lento, se ha complejizado. Hay también hortalizas y verduras que se están empezando también a poner más compleja su distribución. Lamentablemente, esto ha ido escalando, mucho más de lo que nosotros pensamos”.

Hubo, también, la revelación de las formas que han llevado los transportistas para manifestarse: “A algunos les han cobrado para poder pasar, a uno le cobraron $300 mil para poder pasar. Yo puedo entender sus demandas, empatizar con ellos con la seguridad, pero es algo que nos afecta a todos en Chile: portonazos, robo en los campos. Vamos a ver que se resuelva lo antes posible”.

“Queremos que haya diálogo. Las demandas, sobre todo lo de los combustibles, no es algo que pueda resolver el Gobierno de la noche a la mañana. Creo que van a tener que hacer una mesa de trabajo que sea eficiente y espero que nos dejen trabajar, que se mantenga el orden público. Hay políticos de mucha experiencia, como el señor Monsalve, la ministra Tohá, que van a poder resolver esto. Pero nosotros no podemos esperar”, cerró.