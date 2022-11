Subsecretario de Agricultura por paro de camioneros: “Necesitamos que termine pronto, si no se verá afectada la vida de los ciudadanos del país”

Desde el ministerio de Agricultura, el cuarto paro de camioneros descolgados de las agrupaciones gremiales es un tema que ven “con mucha preocupación: sin duda, es un escollo más que hemos tenido en la agricultura, que pasó por periodos complejos en tiempos de pandemia, de crisis internacional con Ucrania, Rusia, los fertilizantes, la logística. Hoy también con la temperatura fuerte, lo que se complejiza con el paro”. Así lo explicó José Guajardo Reyes, subsecretario de la cartera, esta mañana de jueves en ADN Hoy.

En los puertos del país hay más de 25 mil toneladas de cerezas para embarcar. Los reportes de los gremios agrícolas se han mostrado preocupados, también desde los mercados, como Lo Valledor o las ferias libres, “donde me dicen que no están recibiendo los productos. Necesitamos que este paro termine pronto, si no se verá afectada la vida de los ciudadanos del país”, dijo Guajardo.

Los precios, aseguró el subsecretario, “ya se han visto afectados los precios, en aumento, pero no grave”.

Con todo, los sistemas de transporte consideran una refrigeración que permite soportar algunos días. El miedo, así, es que la movilización se proyecte por una o dos semanas. “Tengo fe que se va a solucionar. Los conflictos son conversables. La agricultura absorbe más de un 9% de la población laboral del país; la fruticultura genera trabajo para chilenos y extranjeros. Afecta también la fuente laboral de los que trabajan en la agricultura”, concluyó Guajardo.

Sequía y lluvia

Durante la jornada del miércoles, hubo zonas al interior de la región de Valparaíso que registraron 36°. El aumento de las temperaturas afecta a frutas, hortalizas e incluso la ganadería. Un escenario que crece con los incendios forestales y las lluvias fuera de época. “Hay una disminución reportada en algunos documentos que habla de llegar a un 10% de la fruta nacional (afectada por las condiciones climáticas). Dado el aumento (de producción) esperado para este año, no es algo tan significativo: los reportes de fruteros, de exportadores e Indap nos reportan que hay una disminución, pero que no es tan significativa (…) Hasta aquí no significa un grave daño, pero hay que verlo en el tiempo”, resumió el subsecretario.

Desde una perspectiva global, las expectativas, dijo la autoridad, apuntan a una disminución en el costo de la vida: “Los comerciantes nos han contado que se vendió todo el fertilizante, todas las semillas, todo el insumo para la agricultura. Nos da una perspectiva para el gremio que no hay una preocupación. Además, se consiguió un mejor acceso al crédito. Tenemos la sensación de haber abordado bien la discusión”.