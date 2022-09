Economista Guillermo Larraín y posibilidad de sexto retiro: “Sería un error mayúsculo no darse cuenta que eso sería malo para el país”

Solo quedan 10 días para que se le cumpla el plazo máximo al Gobierno para entregar el Presupuesto 2023, proyecto que permite financiar todo el gasto público y el programa del Ejecutivo.

Para abordar este tema en detalle, ADN Hoy conversó este martes con el economista, ex superintendente de Valores y Seguros e integrante del grupo asesor PIB del Ministerio de Hacienda, Guillermo Larraín.

Una situación fiscal complicada

“Es importante entender que estamos en una situación fiscal que se ha ido complicando, no solo por la pandemia, sino que mucho más estructuralmente. Cuando uno mira las series chilenas de gasto, hay una tendencia de incremento de gastos que ya se prolonga por una década y con ingresos fiscales que están muy inestables”, inició explicando el experto.

“Tenemos un problema en que todo el país se debe hacer cargo: unos reduciendo las expectativas respecto de los gastos que el Estado chileno está en condiciones de funcionar y otros contribuyendo a su financiamiento. Si no nos ponemos de acuerdo en un marco que a todos nos satisfaga, a los que necesitan dinero y los que tengan que poner, vamos a estar en problemas”, agregó.

Consultado sobre el gasto público, Guillermo Larraín expuso: “La enorme mayoría del gasto público es gasto social, entonces acá hay que ordenar la casa en términos de beneficios sociales que se financian con ese presupuesto, esto tiene que ver con: pensiones, salud y otros tipos de subsidios”.

“Llevamos 15 años haciendo una labor muy eficiente por el lado social, pero en muchos temas del gasto social que ya a esta altura uno se pregunta cuál es su efectividad real”, planteó el integrante del grupo asesor PIB del Ministerio de Hacienda.

Bajo ese escenario, el economista afirmó: “A lo mejor el país debería tratar de tener menos programas más grandes que programas desperdigados chicos”.

El rol contracíclico del Estado

En cuanto al rol contracíclico que debería jugar el Gobierno en este tiempo de crisis económica de cara al Presupuesto 2023, Guillermo Larraín apuntó: “El rol contracíclico el Gobierno lo va a jugar, porque está pensado en un gasto que va a crecer en tanto en un 4 y un 5 por ciento, con una economía que va a estar creciendo cero”.

Pero ojo, ya que el experto recalcó que “si uno quisiera hacer inversiones, se necesitan tenerlas preparadas (…) No se trata de tirar la plata a la economía porque sí, en ese caso es mejor dar apoyo sociales, pero para poder hacer proyectos de inversión deben estar pensados, debe haber una secuencia, una cierta coordinación con inversiones del sector privado”.

De ese modo, el ex superintendente sostuvo que “si se van a hacer ayudas sociales sería importante que fueran ayudas promotoras del empleo, no obstante las cifras del INE da una situación relativamente cómoda, en materia de tasa de desempleo, todavía hay 400 mil personas que no tiene trabajo y que en algún momento lo tuvieron”.

“La forma correcta de hacerse cargo de esas personas es darle trabajo, no mantenerlos en un estado de dependencia de subsidios estatales”, agregó.

¿Un sexto retiro de fondo previsionales?

Consultado por las voces que han levantado la posibilidad de comenzar a tramitar un sexto retiro de los fondos de pensiones, Guillermo Larraín manifestó: “Era esperable que sugieran esas ideas porque fueron exitosa en el apoyo y la gente tiene necesidad, pero sería un error mayúsculo no darse cuenta que eso sería malo para el país”.

“Una forma de encauzar esa energía es darle a los recursos previsionales el uso que se requiere y para eso tenemos que volver a discutir la reforma previsional”, añadió.

Continuidad del proceso constitucional

Finalmente, respecto a cómo afecta a la economía la continuidad del proceso constitucional, Guillermo Larraín dijo: “Todas las discusiones y los tiras y afloja de la semana pasada le dan un toque de incertidumbre que es malo para la economía y es bueno que el mundo político se ponga las pilas y llegue rápido a una solución para encauzar esto”.

“Esa incertidumbre es bastante dañina, sobre todo que existe todavía el miedo en muchas empresas que mientras más se posterguen estas situaciones no se sabe cuál es la situación social que está incubando”, cerró el economista.