Luego de una jornada de mucha fluctuación, este martes 6 de septiembre el dólar abrió sin grandes movimientos y se mantiene sobre los $880. Por su parte, el cobre registró una nueva alza en la Bolsa de Metales de Londres.

Según la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $881, para descender a los $872 a las 8:51 horas.

De esta forma, el dólar no se ha detenido este martes y registró una nueva subida a los $882, para continuar a los $890 a las 9:33 horas.

Asimismo, la divisa norteamericana continuó fluctuando y bajó a los $887 a las 10:06 horas, registrando, hasta el momento, una variación de 0,67 puntos, es decir, 5,90 pesos más que la jornada del pasado lunes ($881).

En tanto, el cobre registró una jornada positiva en la Bolsa de Metales de Londres, aumentando su valor en un 0,71%, llegando a los 3,496 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 6 de septiembre:

US$ 3,496 la libra (US$ 7.707,0 la tonelada)

Variación diaria: 0,71 %

Promedio 2022: US$ 4,174 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) September 6, 2022