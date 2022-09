Tras el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida del pasado domingo, este lunes 5 de septiembre el dólar abrió con una importante caída, tendencia que revirtió durante la tarde. Mientras que el cobre registró un pequeño repunte en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $840, para subir a los $860 a las 8:50 horas.

De esta forma, el dólar no se detuvo este lunes y registró una subida a los $860,50, para continuar a los $875 a las 9:35 horas. Asimismo, la divisa norteamericana continuó fluctuando y bajó de los $863,30 a las 10:04 horas.

Pero con el paso de las horas, el dólar revirtió la caída registrada durante toda esta jornada y cerró al alza, posicionándose en los $881,5o, es decir, mostrando un aumento de 0,17 puntos, 1,50 pesos más que el cierre del pasado viernes 2 de septiembre ($880).

En tanto, el cobre registró una pequeña alza en la bolsa de Metales de Londres, marcando una subida de 0,86%, llegando a los 3,471 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 5 de septiembre:

US$ 3,471 la libra (US$ 7.652,50 la tonelada)

Variación diaria: 0,86 %

Promedio 2022: US$ 4,178 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) September 5, 2022