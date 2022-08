Dólar en Chile: divisa continúa a la baja y se posiciona bajo los $900

Este viernes 26 de agosto el dólar abrió en continuidad con la baja registrada la pasada jornada y se consolidó bajo los $900. Mientras que el cobre continúa su repunte en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $894,88, cercano a los $900 en los que cerró la divisa el pasado jueves.

Pero el dólar no se detiene y subió a los $898 a las 8:29 horas, para descender a los $890 minutos después (8:39 horas).

Sin embargo, la divisa continuó sus movimientos y se posicionó en los $895,99 a las 10:02 horas, marcando, hasta el momento, una diferencias de menos 4,52 pesos con el 25 de agosto.

En tanto, el cobre continúa al alza en la Bolsa de Metales de Londres, marcando este viernes una subida de 1,96%, llegando a 3,772 dólares la libra, el precio más alto del metal rojo en casi dos meses.

Precio del cobre BML, 26 de agosto:

US$ 3,772 la libra (US$ 8.315,0 la tonelada)

Variación diaria: 1,96 %

Promedio 2022: US$ 4,199 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 26, 2022