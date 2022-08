Dólar en Chile: divisa abre con pequeña baja tras el anuncio de estímulos económicos de China

Este jueves 25 de agosto el dólar abrió con una leve tendencia a la baja, luego de los anuncios de estímulos económicos realizados por el gobierno de China, hecho que también permitió un repunte del cobre en la Bolsa de Metales de Londres.

En detalle, la potencia asiática informó de 19 nuevas políticas públicas, con el fin de impulsar la actividad económica, entre ellas, se anunció el alza en la cuota de herramientas de financiamiento por 300.000 millones de yuanes (US$43.690 millones).

Bajo este escenario, según la Bolsa Electrónica de Chile, el dólar inició la jornada con un valor de $815, cercano a los $917 en los que cerró la divisa el pasado miércoles.

Pero la moneda estadounidense no se detiene y subió a los $924 a las 8:57 horas, para descender a los $917 minutos después (9:32 horas).

Sin embargo, el dólar continuó sus movimientos y se posicionó en los $918,85 a las 9:59 horas, marcando hasta el momento, una diferencias de 1,85 pesos con el pasado miércoles.

Por su parte, el cobre registró una jornada positiva en la Bolsa de Metales de Londres, marcando un aumento de 1,54%, quedando en 3,699 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 25 de agosto:

US$ 3,699 la libra (US$ 8.155,0 la tonelada)

Variación diaria: 1,54 %

Promedio 2022: US$ 4,202 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 25, 2022