La economía nacional está en tensión: el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó un alza de 1,4% en el último mes y de 13,1% en 12 meses. La situación impulsó un anuncio por parte del Gobierno: la creación de un nuevo Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), llamado “Fogape Chile Apoya”, el que facilitará el acceso a crédito estatal. Además, se modificarán las condiciones para los pagos de tributación de las Mipymes.

“Sin duda es un avance”, dijo de entrada Gianina Figueroa, presidenta de la Unión Nacional de organizaciones gremiales de la micro, pequeña y mediana empresa (Unapyme), en conversación este martes con ADN Hoy. Sobre todo por alcances incumplidos de la administración anterior:

“El Presidente (Piñera) en 2020 dijo que Fogape ayudaría a un millón 300 mil empresas de menor tamaño; no llegamos ni a 300 mil empresas, con montos bastante insuficientes en plena pandemia, en la crisis más fuerte entre 2020 y 2021. Como no llegamos a 300 mil y con harto rechazo por parte de la banca, nosotros tenemos signos de interrogación en el momento en el que estamos viviendo las empresas de menor tamaño: lejos, la peor crisis que nos ha tocado vivir en democracia. Tenemos dudas sobre el momento complejo: no hemos crecido y las ventas están por el suelo. Hay que buscar instrumentos para buscar mejor financiamiento”.

Con todo, la líder gremial apunta a un problema “estructural más profundo”: según sus datos, desde los años 90 hasyo hoy, las pequeñas y medianas empresas han perdido “sistemáticamente espacios de venta: en 1990 teníamos el 25% de las ventas; hoy es cercano al 13%. Con esta baja capacidad de venta que tienen las Pymes, el autoendeudamiento, que aún no lo podemos enfrentar, hoy hay un pequeño avance con deuda tributaria, pero nos quedan afuera las deudas previsionales. Esta crisis nos pilla absolutamente a mal traer y durante la democracia me da la impresión que no hay ningún ministro de Economía o Hacienda que diga que terminó su gestión con más mercado a las empresas de menor tamaño”.

Así las cosas, define como objetivos, primero, “hacernos cargo de lo que nos pasa. No tenemos ningún plan de dónde vamos a vender más y mejor las empresas de menor tamaño; cómo vamos a revitalizar nuestra alicaída industria, nuestra manufactura”.

Hacia el final, Figueroa planteó los alcances de la crisis: “La pyme impacta directa e indirectamente a más de 9 millones de perosnas, y durante la democracia no hay ningún ministro que diga: ‘yo me fui de mi cartera dándole más mercado a la Pyme’. La Pyme está muy deprimida. Tenemos que empujar cambios. No necesariamente en momentos de crisis, pero ahora sabemos los necesario que hay que hacer: con créditos”.