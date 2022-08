Este viernes 05 de agosto el dólar abrió al alza tras registrar una baja de 11 pesos la pasada jornada, al igual que el cobre, el cual mostró un repunte en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los 900 pesos para luego subir a los 907 pesos a las 8:30 horas.

Pero los movimientos del dólar no se detuvieron este 05 de agosto y registró una leve baja a los 904,25 pesos, para ubicarse en los 906,5 a las 8:40 horas.

En tanto, el cobre mostró un repunte en la Bolsa de Metales de Londres, registrando una variación positiva de 2,470%, llegando a los 3,552 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 05 de agosto:

US$ 3,552 la libra (US$ 7.830,50 la tonelada)

Variación diaria: 2,470 %

Promedio 2022: US$ 4,255 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 5, 2022