Este jueves 04 de agosto el dólar abrió a la baja tras registrar dos días con un alza continua y se posicionó bajo los 910 pesos. En tanto, el cobre continúa con su descenso en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa norteamericana inició la jornada en los 912 pesos, para descender y ubicarse en los 907 pesos a las 9:14 horas.

Pero el dólar se continuó moviendo la mañana de este 04 de agosto y subió a las 912, 20 pesos a las 9:44 horas, para posicionarse en los 909,6 a las 9:49 horas.

Por su parte, el cobre se mantiene a la baja en la Bolsa de Metales de Londres registrando una variación negativa de -1,70%, llegando a los 3,466 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 04 de agosto:

US$ 3,466 la libra (US$ 7.642,0 la tonelada)

Variación diaria: -1,70 %

Promedio 2022: US$ 4,260 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 4, 2022