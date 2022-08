En medio de la tensión entre Estados Unidos y China, por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, este miércoles 03 de agosto el dólar abrió a la baja, tras registrar un fuerte repunte de casi 20 pesos la pasada jornada.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa estadounidense abrió en los 903 pesos a las 7:55 am, 8 pesos menos que los 911 marcados el pasado martes.

Pero con el paso de los minutos, el dólar continuó moviéndose este 03 de agosto y se posicionó en los 898 a las 9:15 horas. Aún así, la moneda norteamericana revirtió aquella pequeña caída y se ubicó en los 903,38 a las 10:08 horas.

Por su parte, el cobre registró una jornada a la baja en la Bolsa de Metales de Londres, marcando una variación negativa de -1,41% , llegando a los 3,547 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 02 de agosto:

US$ 3,547 la libra (US$ 7.819,0 la tonelada)

Variación diaria: -1,41 %

Promedio 2022: US$ 4,270 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 2, 2022