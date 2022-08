El Banco Central entregó durante el lunes el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) del mes de junio de 2022, que registró un crecimiento del 3,7% en comparación al mismo mes del año 2021. La serie desestacionalizada cayó 0,2% en función del mes anterior, pero aumentó 3,8% en los últimos 12 meses.

El escenario tuvo opiniones transversales: por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, proyectó una “intensificiación” del ajuste para los próximos dos meses; otros economistas, en tanto, leyeron la cifra como la entrada a una recesión, más todavía si se considera que la actividad minera fue la única que se mantuvo impoluto.

Se esto conversó el economista y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, este martes en ADN Hoy.

“Todos debiéramos estar más o menos esperando una desaceleración económica que podría llegar eventualmente a una recesión”, advierte el experto y matiza en dos factores: el panorama económico internacional “que ha empeorado”, y el panorama inflacionario local e internacional “que obligan a los bancos centrales a tener políticas más contractivas”.

“Por el lado ‘positivo’, es que los efectos de los retiros de fondos de pensiones del año pasado más los efectos de los IFE le dieron a muchas familias chilenas un nivel de liquidez que se notan hoy en las cuentas corrientes, las cuentas vistas y algunas partidas de depósitos, que le están dando a la actividad económica un poco más de fuerza de lo que se pensaba. El 3,7% (de Imacec) último que se dio a conocer ayer, es más bajo, pero mejor de lo que se esperaba. En parte, puede ser, porque la demanda interna tiene un poco más de sostén, porque hay muchos ingresos que las familias no gastaron, que guardaron y pueden estar gastando hoy (…) Soy de la opinión que la parte contractiva vaya a prevalecer y es probable que haya una pequeña recesión el próximo año”, explicó.

A ello se suman las bajas proyecciones en cuanto a la creación de empleo que, según el académico, “va a estar lenta, porque hay menos inversión por la incertidumbre, porque el aumento del salario mínimo también produce un problema en la contratación de ingresos más bajos”.

Así, el consejo es la prudencia en el endeudamiento y en las decisiones a largo plazo.

Programa

El estado de la economía tiene como contexto el programa de Gobierno, que apunta a garantizar derechos sociales, y el próximo plebiscito. Para ello, será clave la política monetaria que se decida implementar. Pero “Chile tiene margen de maniobra para pensar una política fiscal más contracíclica”, señaló el profesor.

“No veo razones para no tener un programa de inversiones públicas que pudiera ayudar a reactivar la economía, que acelere temas de transición energética, por ejemplo (…) Tenemos una agenda de cambios pro el lado del programa, que es muy exigente, y por otro lado, asociado a la Constitución, que de aprobarse, va a ser enormemente grande”, explicó.

Larraín fue uno de los economista que firmó que el gasto de la próxima Carta Magna podría implicar un gasto de entre 8,9% y 14,% del Producto Interno Bruto (PIB). La clave, en este caso, y que le permita una viabilidad, “la economía tiene que volver a crecer”, dijo.

“No podemos seguir como en los últimos años estamos creciendo 0%, quizás un poco más, pero con ese ritmo esos números no son financiables. La única forma que sea financiable es que haya un crecimiento acelerado, del 4% y eso es un desafío grande, que no depende solo de políticas particulares del Gobierno, sino de una recomposición de nuestra convivencia nacional, que está tan dañada, tan polarizada, con tantos hechos de violencia criminal. mientras no se logre hacer, va a ser bien difícil llegar a esos números”, concluyó.