El precio del dólar continúa en picada este miércoles 20 de julio tras las medidas anunciadas por el Banco Central, las cuales se comenzaron a aplicar este lunes y que han permitido un importante repunte en el valor del cobre.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, durante la apertura de esta jornada, a eso de las 08:04, la divisa norteamericana marcó un valor de los $916, para subir a los $922 a eso de las 8:28 de la mañana.

Pero el dólar continuó fluctuando su precio, para llegar a los $919 a las 11 horas de este miércoles, un descenso de casi 140 pesos en comparación con los $1.060 a los que llegó la moneda estadounidense el pasado jueves 14 de julio.

En tanto, gracias a este descenso en el precio de la divisa norteamericana, el cobre ha mostrado un importante aumento en su valor en la Bolsa de Metales de Londres, llegando este miércoles a los 3,343 dólares la libra registrando una variación diaria del 1,23 %.

Precio del cobre BML, 20 de julio:

US$ 3,343 la libra (US$ 7.371,00 la tonelada)

Variación diaria: 1,23 %

Promedio 2022: US$ 4,324 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) July 20, 2022