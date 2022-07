Tras haber superado los $1.060 la pasada semana y luego de las medidas anunciadas por el Banco Central para evitar un mayor aumento, el valor del dólar continúa a la baja este lunes, llegando a los $939.

Según la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa norteamericana inició el día cotizando en $995 a las 08:00 horas de esta mañana, registrando un descenso con el paso de los minutos, situándose en los $939 a las 10:03 horas.

Este descenso significa una disminución en casi 100 pesos en comparación a las cifras registradas la semana pasada, cuando el dólar llegó al histórico precio de los $1.065.

Todo esto se da en el marco de los anuncios del Banco Central de ejecutar un programa de intervención cambiaria y una provisión preventiva de liquidez en dólares, con ventas que ascenderán hasta los US$25 mil millones.

Además, el ente emisor anunció incremento en la tasa de interés: subirá 75 puntos base y llegará hasta el 9,75%.

En tanto, el cobre también presentó buenas noticias, luego que este lunes registrara un fuerte repunte en su precio en la Bolsa de Metales de Londres abriendo con un valor de 3,320 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 18 de julio:

US$ 3,320 la libra (US$ 7.320,0 la tonelada)

Variación diaria: 4,57 %

Promedio 2022: US$ 4,339 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) July 18, 2022