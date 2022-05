Ministro Marcel proyectó una baja en el “ritmo de la inflación” para el segundo semestre del 2022

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las cifras de inflación que registra actualmente el país, proyectando que estas podrían comenzar a bajar desde el segundo semestre de este año.

En conversación con Estado Nacional, el secretario de Estado sostuvo que las proyecciones económicas del Gobierno anterior encabezado por Sebastián Piñera “no eran muy realistas, ni a mi entender muy consistentes”.

“Se suponía que la demanda interna y el gasto iba a seguir creciendo este año, cosa que es muy difícil de conciliar con el esfuerzo por bajar la inflación“, prosiguió Marcel.

Por ello, el ministro de Hacienda sostuvo que “salvo que tengamos nuevas sorpresas negativas de afuera, ya en el segundo semestre podría empezar a bajar el ritmo de la inflación“.

Ayudas en materia energética

En la misma línea, Mario Marcel indicó que “vamos a ver pronto propuestas para el gas licuado y la electricidad“.

Desde el Gobierno ya anunciaron que ingresarán proyectos y modificaciones a iniciativas que ayuden a controlar los precios de los combustibles, del gas licuado, y también para las cuentas de la luz. El titular de Hacienda manifestó que en caso de agotarse la inyección económica al Mepco, se buscará la manera de extenderlo.

Convención Constitucional

Finalmente, el secretario de Estado se refirió al trabajo que realiza la Convención Constitucional. Para Marcel, el texto de nueva Constitución no muestra riesgos en lo económico, entregando una opinión favorable al texto. “Lo que tengo mucho interés es en ver el texto final de esa Constitución. Se que como autoridad tenemos una serie de limitaciones… lo que he visto hasta el momento, lo que se refiere a economía, no veo riesgos“, declaró.

“Veo reformas que son importantes para este país. Creo que hay muchas cosas interesantes que van a ayudar a formar la opinión de cada uno. Mi opinión hasta aquí es bastante favorable“, cerró.