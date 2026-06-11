Chile busca liderar la inteligencia artificial, pero expertos advierten “brecha clave” que debe resolver

Chile quiere posicionarse como un referente regional en inteligencia artificial, pero para lograrlo deberá avanzar con mayor rapidez en infraestructura digital, capacidad de cómputo y formación de talento especializado.

Así lo advierten desde Defontana, luego de los anuncios realizados en la Cuenta Pública sobre el fortalecimiento tecnológico del país.

La compañía valoró el impulso a centros de datos, conectividad, transferencia tecnológica y formación de capital humano, pero advirtió que la adopción masiva de IA exigirá una base tecnológica más robusta.

El objetivo, según plantean, es que esta herramienta no quede limitada a grandes empresas, sino que también pueda ser utilizada por pymes y organizaciones que buscan mejorar su productividad.

La brecha que Chile debe cerrar para aprovechar la inteligencia artificial

El gerente general de Defontana, Diego González, señaló que el país tiene ventajas para disputar un rol relevante en la región. “Chile tiene condiciones únicas para convertirse en un referente regional en inteligencia artificial. Contamos con estabilidad institucional, una economía abierta y una creciente comunidad tecnológica”, afirmó.

Sin embargo, el ejecutivo advirtió que esas condiciones no bastan si no se fortalecen las capacidades que permiten escalar la tecnología. “Para aprovechar esta oportunidad necesitamos acelerar la construcción de capacidades habilitantes que permitan escalar estas tecnologías de forma segura, eficiente y competitiva”, agregó.

Entre los puntos críticos aparecen los centros de datos y la capacidad de procesamiento, claves para sostener soluciones basadas en inteligencia artificial. A eso se suma la necesidad de formar profesionales capaces de liderar esta transformación en empresas, servicios e industrias completas.

González también recalcó que la IA debe tener un alcance amplio. “La inteligencia artificial no puede ser una herramienta reservada para unas pocas compañías. Su verdadero potencial está en democratizar el acceso a tecnología avanzada para miles de empresas que hoy enfrentan desafíos de productividad, crecimiento y competitividad”, sostuvo.

Desde la industria plantean que las decisiones que tome Chile durante los próximos años serán determinantes para consolidar una posición de liderazgo regional o quedar rezagado frente a otros países que ya están acelerando su infraestructura digital.