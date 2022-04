“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados”.

El párrafo anterior corresponde al artículo 22 del informe que elaboró la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. El documento fue rechazado en general y tendrá que volver al grupo acotado para una revisión.

La noticia fue la que marcó la jornada en el órgano redactor, tanto como por los desórdenes en los tiempos autoimpuestos por los constituyentes, como también por el tono y las intenciones con las que se trabaja la minería en la entidad. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero (la asociación gremial que reúne a las empresas mineras de mayor tamaño que producen en Chile), conversó de esto en ADN Hoy.

A su juicio, la conclusión tras el sufragio de ayer es una invitación al diálogo: “Espero que quedemos con algo bastante más razonable que lo que tenemos hasta hoy. Dudo que nos e apruebe un régimen económico que no considere posiciones más moderadas. O se hace eso o se queda en el absurdo total. La redacción de una constitución sin marco jurídico económico no es posibles”.

“El trabajo que ha hecho la comisión nunca nos ha producido alivio. En general, la comisión de Medio Ambiente y Régimen Económico ha estado liderada por posiciones bastante extremas. Las posiciones más extremas medioambientalistas y de pueblos originarios ha marcado la pauta. Se han rechazado dos informes de forma íntegra”, argumentó.

El problema, con la presión del tiempo a cuestas, es que “les queda, de dos semanas, van a tener que correr para delinear de nuevo todo el régimen que tiene que ver con materias ecológicas, ambientales, de bienes comunes, etcétera. Cuando se corre en estas materias, normalmente se cometen errores, porque es un trabajo muy complicado. Pero definitivamente estamos mejor que antes”.

La amenaza

La participación de Codelco en el mercado y el rol de Chile como uno de los principales distribuidores del metal a niel global son, a ojos de Villarino, “un régimen de la minería que ha resultado sumamente exitoso y que ha permitido la convivencia de una minería estatal muy potente”. La pregunta inmediata que surge sobre esta descripción es “por qué, para qué lo quieren cambiar”.

“La primera pregunta es que ha habido un movimiento fuerte de grupos sindicales, dirigidos por el partido comunista en general, quieren la nacionalización de los recursos naturales y se logró parcialmente. El articulado que se llevó al plenario dice que toda la minería no metálica solo podía ser desarrollada por el Estado. Eso no tiene mucho sentido, ninguna razón de fondo. Es la primera cuestión que resulta una amenaza para la industria”, planteó.

La otra amenaza es, según el líder gremial, el cambio en “el derecho de propiedad de concesiones: pasan de ser indefinidas a temporales, dejan de otorgarlas los tribunales de justicia para que sean otorgadas por otro órgano administrativo; las causales de otorgamiento, extinción, renovación, quedan como ley simple; lo concesible o no concesible parece que es materia de ley simple. La nacionalización parece haberse caído en la minería metálica por una ley simple, es decir, la mayoría de los presentes en el hemiciclo. Todo eso produce una incertidumbre en un proyecto grande, difícil de desarrollar”.

Así las cosas, hay dos asuntos que concentran las energías de las mineras y que no han sido abordados por el órgano redactor, según el también abogado: “Nuestros desafíos tienen que ver, uno, por pasivos medioambientales: hay desafíos históricos como los tranques de relaves, el consumo de agua (la minería solo consume el 3,5% de agua del país, nada que ver cone l 75% de la agricultura). La constitución no se hace cargo de nada de eso. Codelco no tiene una diferencia radical en temas de agua, ni con comunidades. Nada de los problemas o desafíos que tiene la industria minera hoy en el siglo XXI se soluciona con las propuestas de la nueva Constitución. Usted me dice que quizás debería quedarse más plata en el país y lo estamos discutiendo en lo del royalty; pero ninguna propuesta se hace cargo, por ejemplo, a que queden más recursos en la región. La pregunta es ‘para qué’. En temas ideológicos, el fin de la propiedad es un sin sentido”.

Por lo pronto, puso paños fríos al futuro de la industria con una nueva carta magna: “Nadie va a cerrar faenas de aquí a mañana. Nos estamos jugando el desarrollo del sector que tiene una cartera de us$70 mil millones para por invertir, que genera el 10% del trabajo directo o indirecto en el país. Nos estamos jugando el desarrollo del sector productivo muy importante. Va a seguir existiendo minería, pero nos vamos a trancar en el desarrollo de nuevos proyectos”.

“La competencia permite que se desarrolle el cobre en Chile como se ha desarrollado. Entregarle todo al Estado es contraintuitivo. Cuando se entreguen recursos mañana, ¿se hará para explorar cobre o para que se mejoren las pensiones, la salud y la educación? El mundo empresarial tiene que salirse de las posiciones clásicas y moverse hacia un sistema de mayor colaboración público privada, o un rol distinto del Estado; esa es una conversación más enriquecedora. La pandemia ayudó a ver eso. Mire cómo los problemas de salud se resolvieron de buena forma con la red de salud que se construyó. La experiencia del mundo demuestra lo contrario”, finalizó.