Presidente Piñera destacó recuperación económica de Chile desde la pandemia

El Presidente Sebastián Piñera destacó este martes, el fuerte crecimiento de la economía chilena, gracias a las acciones desplegadas por el Gobierno, como los planes de inversión en obras públicas, el fomento al desarrollo privado y las pymes y los programas para promover el empleo.

“El país sigue creando empleos y sigue creciendo con fuerza”, afirmó el mandatario tras el recorrido que realizó por las obras de la autopista Américo Vespucio Oriente, acompañado de los ministros de Economía, Lucas Palacios; del Trabajo, Patricio Melero; y Transportes, Gloria Hutt; y del Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.

En agosto de 2020, el Jefe de Estado anunció la implementación del Plan “Paso a Paso Chile se Recupera”, con una inversión pública de 34.000 millones de dólares en el periodo 2020-2022 para impulsar el empleo, con obras como carreteras, puentes, caminos, viviendas, parques, obras de riego y agua potable.

Asimismo, el Gobierno impulsó programas como los créditos para sostener y reimpulsar a la pequeña y mediana empresa, a lo que se suman los subsidios para proteger los empleos y generar nuevos puestos de trabajo, medidas que han permitido ya recuperar 1,6 millones de empleos.

En esa línea, el Presidente Piñera destacó que, tras crecer 12% en 2021, anotando la mayor expansión de su historia, la economía chilena crecerá cerca de 8% en el primer trimestre, creando nuevos empleos y oportunidades.

“Chile muestra que, a pesar de los golpes y de las adversidades que hemos debido enfrentar, no se rinde, no se entrega, no se deja quebrar su espíritu y sigue esforzándose por ponerse de pie, caminar y avanzar”, dijo el Mandatario.

Nueva autopista Américo Vespucio Oriente

En cuanto a las obras en la autopista Américo Vespucio Oriente, se detalló que el proyecto involucró una inversión de más de US$1.000 millones y ya cuenta con un 95% de avance y incluirá tres pistas por sentido de 3,5 metros de ancho, que permitirán una velocidad de 100 km/h y de 80 km/hr en túneles y trincheras.

La mega obra permitirá descongestionar una zona altamente saturada de la ciudad, disminuyendo los tiempos de recorrido del eje de 40 minutos a solo 10. Esto contribuirá, en paralelo, a reducir los niveles de contaminación y el consumo de combustible.

“La mejor política de desarrollo es una política de crecimiento integral, inclusiva y sustentable. La mejor política social es una política de creación de muchos y buenos empleos. Con buenos salarios y buenas oportunidades de crecimiento para los trabajadores (…) Así avanza Chile, con unidad, con trabajo y con compromiso”, concluyó.