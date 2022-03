Juan Sutil, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quiere comprar un canal de televisión. Lo revelaron medios especializados en lo económico y lo confirmó esta mañana en conversación con ADN: en la mira está CNN. ¿El estado de la adquisición? “Avanzando, como todo proceso. Por ahí va la cosa (compra de franquicia). No es de tan pronta definición porque hay temas de índole legal, de valor económico, de estructura, de futuro, de acuerdo de línea editorial y otros”.

Su referente, al menos desde las comunicaciones como punto de vista, es Ascanio Cavallo: “(Él) manifiesta que el buen periodismo es veraz, busca la veracidad y se limite respecto de las opiniones subjetivas o personales. En ese sentido, creo que es muy importante volver a aquello, a esa narrativa, al buen periodismo y que busque siempre la verdad. Creo que podemos ser un aporte más pluralista, más integral, con una línea editorial más neutra, como cualquier canal. No hablo solo de CNN, sino que hablo en general”.

Y mientras define sus lineamientos, el mundo vive una tensión que no se veía desde hace décadas: el conflicto entre Rusia y Ucrania y la presión que el involucramiento de la potencia del este europeo puede generar, particularmente en los mercados del mundo.

“Uno nunca sabe cómo escalan estos procesos. Por de pronto, para el mercado de exportaciones chilenos Rusia tiene importancia, pero no es relevante. Siempre ha sido un mercado extremadamente volátil de entrar y de salir, precisamente por la volatilidad de su moneda. En ese sentido, afecta en la exportación especialmente de productos agroindustriales, pero que no generan o no pudieran generar un gran problema, fruto que eso está destinado a otros mercados”, diagnosticó el líder gremial.

El mundo ha advertido de las sanciones a aplicar al país dirigido por el presidente Vladimir Putin. El que más ha resonado ha sido el bloqueo de este país del sistema financiero global Swift, que permite una comunicación expedita, particularmente en lo que a cambio de divisas respecta. “Si Rusia efectivamente tiene la sanción de no poder estar en Swift y de las transferencias y del comercio internacional, simplemente va a tener que desaparecer o comercializar con países que estén dispuestos a negociar con ellos, como China“, señaló Sutil.

Luego añadió: “Pero el resto del mundo va a ser prácticamente imposible porque sin cadena de pagos no se puede operar. El punto más grave es lo que puede ocurrir si el presidente Putin decide incursionar en otras áreas: ha hecho amenazas de armamento, o en contra de Islandia, y a mi parecer que gente que está fuera de su sano juicio, a juicio mío, se puede esperar cualquier cosa. Pienso en Hitler y Polonia, y no fue solo Polonia”.

Juan Sutil asegura que la inflación, producto del conflicto armado, “por cierto va a pegar, especialmente el mercado del petróleo, pero el mundo lo puede regular, porque hay otras fuentes de extracción que también están reguladas. Espero que este conflicto vaya cediendo. Cuando se inician conversaciones es porque quien agrede no está tan firme. Espero que suavice y no afecte al producto chileno. No solo el maíz se verá afectado, sino también el aceite girasol”.

“Estos son problemas que se van sumando. Estamos en un proceso de inflación interna: cerramos con 7,7% de inflación fruto de un recalentamiento de la economía, de los retiros de los fondos de AFP, y esto también va a impactar. Tengo confianza que si se resuelve de manera diplomática, los mercados irán a la baja. Pero eso está por verse porque no sabemos qué está pensando quien ejerce esta acción temeraria”, argumentó.

Convención Constitucional

La CPC participó del proceso de iniciativas populares de norma: presentaron 17 ideas, todas fueron rechazadas. La acción hizo que Sutil cambiara de ánimos sobre el proceso: “Soy pesimista porque las iniciativas populares que se levantaron, al menos las 17 que levantamos, fueron rechazadas de plano. Segundo, me parece que la Constitución tiene que ser escrita entre todos, con todos y para todos, y ya vemos que hay convencionalistas o constitucionalistas que han reconocido que hay un sector de la sociedad que está absolutamente marginado”.

“Me parece que hay posiciones políticas ideológicas que los países requieren. Ayer conversaba en la Comisión de Venecia la importancia de los acuerdos para el desarrollo. Cuando limitas los derechos de las personas, lo que ocurre es que los países dejan de ser confiables, la gente deja de invertir, se dejan de generar empleos de calidad, se aumenta la informalidad y no quiero eso para Chile. Espero que la Convención recapacite. Ya lo dijo el Presidente Boric: ‘No quiero una Constitución partisana’. Debe ser con todos y para todos y eso espero”, concluyó el representante de los empresarios.