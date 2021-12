Expresidente del Banco Central: “La economía chilena hoy día está desbordada”

La última Reunión de Política Monetaria (RPM) del consejo del Banco Central determinó un aumento de 125 puntos base a la tasa de interés, dejándola en 4%, su mayor nivel desde 2014. De esta forma, la previsión sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM) sigue aumentando, “ubicándose por sobre su nivel neutral nominal -aquel que es coherente con la meta de inflación de 3%- durante gran parte del horizonte de política monetaria (24 meses)”.

“Esto ayudará a que la economía resuelva los desequilibrios que ha acumulado, los que han contribuido al rápido aumento de la inflación“, señaló la entidad.

Sobre este escenario conversó el expresidente del Banco Central, economista, académico e investigador Vittorio Corbo, en ADN Hoy. “La economía chilena hoy día está desbordada, tenemos un sobrecalentamiento: la demanda ha crecido mucho más rápido que la capacidad productiva”, indicó.

“Esa demanda se escapa en dos lugares: alza de precios de bienes, y parte de esa demanda se va a bienes importados, lo que ha deteriorado de forma significativa nuestras cuentas externas. Ese es el desequilibrio: en el mercado interno, inflación; en las cuentas externas, deterioro de la cuenta corriente“, agregó.

A juicio de Corbo, esta medida del Banco Central fue más bien tenue: “la política monetaria llegó a un nivel neutral, que no quita ni pone. Más adelante habrá que ver qué política toma”, apuntó el economista.

Las causas, desde la mirada del expresidente del Banco Central, está en el “sobreestímulo a la economía. El Banco Central está evitando que haya un apriete más grande más adelante. Si la inflación se desboca, vamos a necesitar un apriete más grande. La causa del apriete es el gran estímulo que le dimos a la demanda con los ahorros que estaban secuestrados para las pensiones, los pasamos a corto plazo. Esa política, más el Ingreso Familiar Universal, terminaron sobrecalentando la economía. El costo en el corto plazo que pagan los grupos de bajos ingresos con la inflación”.

Con todo, y considerando también el último presupuesto aprobado por el Congreso, lo que las autoridades están haciendo es “ordenar la economía”. “Antes pensábamos que la estabilidad era como la cordillera, que estaba para siempre; pero el Banco Central hace su pega. Cuando la economía se ajusta, hay que tener programas bien fluidos de apoyo a desempleados para evitar que los costos los paguen los de menores ingresos”.

Sin embargo, coincide en que los desafíos estarán en la próxima administración, pese a la incertidumbre: “con la incertidumbre política interna que se ha desatado desde octubre de 2019, muchos chilenos tenían activos en el país, entonces lo que han hecho es balancear los activos hacia afuera. Es una reacción humana que se hace en todo el mundo”, sostuvo.

Los desafíos, entonces, a juicio de Corbo, están en atraer la inversión. “En los últimos años, desde el 2015 hemos invertido muy poco. La capacidad productiva no la hemos ajustado hace tiempo. La economía hoy en día, con la política que tiene, con lo que ha hecho los últimos años, no puede crecer más del 2%. El próximo año vamos a crecer en torno a eso. El próximo año vamos a crecer entre el 1% y el 3%. Si queremos sostener el crecimiento, irnos del 2% al 4%, no se baja por internet; se tiene que hacer mucho. Lo que más va a afectar la inversión es cómo se ve el horizonte político, qué seguridad hay para adelante y ahí le deseo el mejor de los éxitos a ambos candidatos”, concluyó.