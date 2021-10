Asociación De Aseguradores De Chile: Si se aprueba otro anticipo de rentas vitalicias “la industria de seguros de vida se hace inviable”

Una trascendental jornada se vivirá en la Comisión de Constitución del Senado, puesto que comenzará la discusión del proyecto de cuarto retiro del 10% desde las AFP.

Una de las indicaciones que se aprobó fue el retiro de rentas vitalicias, la cual no fue vista con buenos ojos por parte de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) ni por la Asociación De Aseguradores De Chile, puesto que su presidente Mario Gazitúa, en conversación con ADN Hoy, señaló que de aprobarse la iniciativa con esta indicación “la industria de seguros de vida se hace inviable”.

Según explicó Gazitúa, un segundo retiro de rentas vitalicias “tiene un impacto patrimonial en las compañías de seguro entre 40% y 60%, por lo que, en caso de aprobar esta ley tal cual está, la industria de seguros de vida se hace inviable”.

“Esto es muy relevante porque la gente piensa que esto es una campaña del terror y que no pasará nada“, agregó el presidente de la Asociación De Aseguradores.

Asimismo, Mario Gazitúa sostuvo que no hay “ningún país en el mundo que sea desarrollado o que esté en vía de desarrollo y que no tenga una industria de seguros de vida. Me sorprende que estemos discutiendo la viabilidad de una industria”.

“Nosotros no tenemos ningún plan B, porque desde el minuto que se apruebe esto, nos cancelan la licencia porque no somos solventes respecto al organismo regulador, osea que tienen que intervenir la compañía. Eliminar esta industria es un suicidio“, aseguró Gazitúa.