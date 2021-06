El precio del cobre cayó por cuarto día consecutivo, en la Bolsa de Metales de Londres, donde cerró su cotización en US$ 4,276 la libra.

De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre, el recurso natural tuvo una variación negativa de 0,85% durante la jornada.

Los US$ 4,276 por libra representan el menor valor del cobre desde el 21 de abril pasado, cuando cotizó US$4,256.

Precio del cobre BML, 17 de junio:

US$ 4,276 la libra (US$ 9.427,50 la tonelada)

Variación diaria: -0,85%

Promedio 2021: US$ 4,117 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) June 17, 2021