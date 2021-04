Bonos: presidente de la CPC habló de “problemas de dotación de personal” porque no hay gente que quiera trabajar formal

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a los efectos que habría por los bonos del Gobierno en el sistema laboral y afirmó que muchas medianas y grandes empresas están con problemas de dotación de personal.

En conversación con ADN Hoy, comenzó refiriéndose a las declaraciones del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz: “Él hizo una aclaración. Yo lo conversé con Antonio Errázuriz el mismo día que salió el titular de El Mercurio, y yo creo que eso ya está superado“.

Asimismo, planteó sobre el trabajo en pandemia: “El tema de fondo es que se está dando la preferencia de varias circunstancias en el mundo del trabajo. Primero, hay una situación de desigualdad, como siempre, hacia la mujer, producto de que muchas de ellas tienen que cuidar a sus hijos, son hogares donde muchas veces no existe la corresponsabilidad y se ellas se ven imposibilitadas de acudir a sus trabajos”.

“El segundo efecto, que es menor, pero también es un efecto, es el legítimo de derecho de las personas a proteger su salud, o bien, proteger la salud de su gente cercana”, dijo.

“Se ha dado un fenómeno que también es bien masivo, que es que mucha gente… y eso es una realidad, y empezó a darse a finales de noviembre, incluso yo lo dije y fui brutalmente contrarrestado, especialmente en redes sociales, es que el fenómeno que se estaba dando es que las dotaciones laborales no se estaban pudiendo cumplir, especialmente en las empresas serias que cumplen con toda la normativa, porque la gente pedía trabajar informalmente para poder recibir los beneficios del Estado de los diferentes bonos“, aseguró.

Sobre lo anterior, agregó: “Es una realidad y del porte de una catedral, y está pasando en la pequeña y mediana minería, agricultura, industria, construcción. Creo que es importante mirarlo como un fenómeno de fondo más que tratar de estigmatizarlo en una declaración u opinión, creo que aquí estamos equivocando el debate”.

“En mi opinión lo que está pasando y es una realidad, guste o no guste, es que mucha gente está optando por decir: ‘Yo me quedo con la ayuda del Estado y no voy a trabajar mientras reciba la ayuda del Estado‘, y por muchas razones, quizás porque no quiere trabajar, se quiere proteger, porque quiere cuidar a sus hijos, porque se siente desprotegido, y pueden haber muchas razones, pero el hecho en lo concreto es que hoy día si tu recorres el país hay muchas empresas medianas, grandes, que están con problemas en la dotación porque no hay disponibilidad de gente que quiera efectuar su trabajo en forma formal“, concluyó.