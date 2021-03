Pensemos Chile: Analizamos la propuesta de Pensión Básica Universal planteada por la Asociación de AFP

Este lunes se emitió el segundo capítulo del nuevo programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, analizamos la propuesta de Pensión Básica Universal que planteó en la conversación la presidenta de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Alejandra Cox, en medio del debate parlamentario de la reforma del sistema de pensiones.

“Si tuviéramos la Pensión Básica Universal, si eso estuviera funcionando y una persona llega a la edad de pensión con $5 millones, $1 millón, $7 millones, esa pensión que sale de eso no se llama pensión en cualquier otra parte del mundo, eso es un goteo. Entonces, eso que poco sirve de esa forma, más le serviría a la persona tener la opción de retirarlo a la edad de pensión, de manera que en ese momento la persona pueda usar esos dineros para algo de trabajo, pagar sus deudas, lo que quiera”, dijo.

Al respecto, la directora de Espacio Público, Andrea Repetto, señaló que “las pensiones necesitan hacer dos cosas: asegurar que las personas no vayan a tener que enfrentar la pobreza en la vejez, y la Pensión Básica Universal hace eso; y la otra parte que queremos reparar con este sistema de colectivo, son lo que se llaman tasas de reemplazo, que las personas no tengan que ajustar su nivel de vida de manera brusca una vez que se jubilan“.

Por su parte, Andras Uthoff, ingeniero comercial y autor de Un nuevo sistema de pensiones para Chile, sostuvo que “la noción de una Pensión Básica Universal no es nueva y, tal vez, el país que más lo ilustra es Nueva Zelanda, lo tiene hace tiempo y opera un poco con la misma lógica”.

“Lo que tenemos que tener cuidado es que ello no distraiga lo que es el sistema en su conjunto. Yo creo que lo que tenemos que evitar son dos cosas: que no produzcamos al hacer una reforma de este tipo, y sencillamente pensando en una Pensión Básica Universal para dar un piso, en descremar a los afiliados, es decir, aquellos que tienen capacidad de ahorro y aquellos que no tienen, y terminar el sistema dual como el sistema de Fonasa e Isapre”, agregó.

“Lo que tenemos que generar es un sistema de seguridad social, en que se les va entregando las condiciones a los trabajadores para que todos puedan llegar a una pensión digna con sus esfuerzos y con la solidaridad que el sistema les pueda dar”, indicó.

Finalmente, el ex superintendente de AFP y de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, afirmó que “hay un problema de pobreza y, en ese sentido, este es un instrumento útil que puede servir para destrabar y para empezar a avanzar. Tengo dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Me parece que lo tenemos que buscar son formas de reducir la incertidumbre con la cual viven hoy chilenas y chilenos en particular cuando se jubilan”.

“Lo que hay que hacer es avanzar, efectivamente, hacia lo que decía Andrea. Acá el gran problema es el cambio muy dramático en las condiciones de vida pre y post retiro, eso se llama tasa de reemplazo, y este instrumento no ayuda. Entonces, colabora quizás a destrabar una parte del problema, colabora a cuestionar estos criterios de focalización como criterio guía de toda la política social, pero esto no resuelve para nada el problema de la clase media y su calidad de vida”, concluyó.