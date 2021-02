El cobre acumula un alza de casi 80% desde el inicio de la pandemia: ¿Estamos frente a un nuevo “súper ciclo”?

A toda velocidad y como la espuma sigue subiendo el precio del cobre, dejando muy atrás los olvidables niveles en pleno inicio de la pandemia que dejaron a nuestra principal exportación en torno a los US$ 2,10 la libra. Hoy, casi un año después, el escenario es muy distinto y bien optimista, pues día a día el “metal rojo” quiebra su propio récord.

Este miércoles, luego de subir en 1,63%, el mineral llegó a los US$ 3,75 la libra, su precio más alto desde inicios de octubre de 2012, impulsado especialmente por un mejor desempeño económico de China, nuestro principal socio comercial, que —al menos desde septiembre— ha recuperado el vigor de su actividad industrial por sobre el 8%, según la consultora minera Vantaaz.

Los avances que ha tenido el precio del producto quiebran de manera contundente las proyecciones que se tenían para este año. Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio promedio anual es, hasta ahora, de US$ 3,61 la libra, mientras que el Gobierno estimó un precio de US$ 2,88 la libra en el marco del Presupuesto 2021 y de US$ 3,34 la libra, en el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El Ejecutivo celebró esta información, puesto que involucra la llegada de más recursos para el Fisco. “Esto es una muy buena noticia para Chile por dos razones. La primera, porque va a aumentar la recaudación fiscal que va a permitir financiar el funcionamiento del Estado y seguir yendo en ayuda de las familias más vulnerables”, dijo el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.

“Lo segundo va a impulsar, en la medida que se sostengan precios altos, el desarrollo de nuevos proyectos mineros que va a generar crecimiento, empleo y así, ayudar a la recuperación económica”, puntualizó.

¿Nuevo “súper ciclo”?

Según la plataforma Mercadosenlinea.cl, el precio del cobre ha vivido una sostenida y robusta recuperación, desde que en marzo de 2020 sufriera una caída hasta los US$ 2,10 por libra el 23 de marzo, en pleno impacto de la pandemia de Covid-19. De acuerdo a este portal, la variación acumulada a la fecha es de 79,4%.

¿Será esta una racha que se convierta en un nuevo “súper ciclo” minero? Daniela Desormeaux, directora de estudios de Vantaz Group, aseguró que todavía no existen antecedentes para calificar el buen momento del cobre en estos términos.

“Recordemos que el súper ciclo anterior, al principio de la década del 2000, fue porque China crecía de manera permanente a tasas por sobre dos dígitos y, obviamente, eso impulsó el consumo y la demanda por materias primas”, explicó.

“Pero, independiente de eso, sí, las perspectivas son positivas en el mediano y largo plazo para el caso del cobre”, cerró la especialista.