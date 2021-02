Valor del cobre llegó a los US$3,75 por libra, el mayor precio desde octubre de 2012

El precio del cobre llegó a los 3,75 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzado su mayor valor desde octubre de 2012, de acuerdo con datos de Cochilco. La tonelada llegó a costo de 8.279,50 dólares.

Hace poco más de una semana, el valor del metal estaba en 3,52 dólares la libra.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el alza se explica por la subida de los precios en las fábricas chinas por primera vez en una año y la caída del dólar por cuarta jornada consecutiva.

En 2021, la libra de cobre acumula un valor promedio de 3,613 dólares.

Precio del cobre BML, 10 de febrero:

US$ 3,756 la libra (US$ 8.279,50 la tonelada)

Variación diaria: 1,63%

Promedio 2021: US$ 3,613 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) February 10, 2021