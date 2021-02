Tus Finanzas Familiares: ¿Qué es la portabilidad financiera y cómo puede ayudar a alivianar tu bolsillo?

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de Tus Finanzas Familiares, el programa de educación e inclusión financiera de ADN. En esta oportunidad, Krishna de Caso y y el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae, Alejandro Guzmán, estuvieron explicando con todos los detalles la Ley de Portabilidad Financiera.

La portabilidad financiera es una normativa que empezó a regir en Chile en septiembre del año pasado y que ofrece a los consumidores la posibilidad de trasladar sus productos y deudas (como créditos hipotecarios, tarjetas, etc.) de forma individual entre instituciones de todo el sistema financiero formal o incluso dentro de la misma, en un proceso centralizado y simple, pensado para que el cliente pueda optar a las mejores condiciones de pago y reduciendo los costos del proceso para él. También, insta a las entidades bancarias a unificar las ofertas, exponiendo a los usuarios las condiciones de forma clara e igualitaria entre ellas.

Para solicitar una portabilidad financiera, el usuario debe entrar al sitio web del banco o entidad bancaria a la que le interesa cambiarse, o a la propia. Una vez allí se le solicitarán algunos datos básicos y que indique qué productos desea cambiar. Con esa información, la entidad a la que se le solicitó el cambio pedirá a la institución de origen un certificado de liquidación del cliente para saber cuánto debe, que productos posee y hacer la evaluación comercial, para finalmente decidir si se le hará una oferta al cliente o no. Desde la emisión de la oferta, esta tiene una validez de siete días hábiles donde debe ser respetada de acuerdo a la ley.

El consejo es que las personas hagan el trámite en más de una entidad, para que puedan evaluar dónde se les ofrecen las mejores ofertas y condiciones que permitan alivianar su bolsillo, siempre teniendo ojo especialmente con el costo total, el valor de la cuota mensual y el CAE que ofrezca cada entidad, además de remarcar que no pueden obligar a los usuarios a contratar servicios que este no desee.

Incluso instó a quiénes no quieran cambiarse de banco a que realicen el tramite de igual forma, que coticen en otras partes, ya que en el momento de que se emite el certificado de liquidación, la entidad de origen puede realizar una oferta que beneficie al consumidor para que este no se vaya de la institución, lo que ha sucedido en muchos casos desde que la ley entró en vigencia.