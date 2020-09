Asociación Nacional de Bancos explicó cómo funcionará la portabilidad financiera que comienza este martes

El presidente de la Asociación Nacional de Bancos e Instituciones Financieras, Juan Manuel Mena, explicó la mañana de este lunes en ADN Hoy cómo funcionará la portabilidad financiera que comienza a operar este martes, y que permitirá entre otras cosas, que las personas se cambien de banco con todos sus productos, incluyendo créditos hipotecarios y de consumo.

Al respecto, Mena indicó que para realizar el proceso, las personas deben pedir un certificado de liquidación en su banco. “Esto será lo más automatizado posible, para lograrlo se requiere un certificado de liquidación que está hace pocos días en nuestro poder los cuales puedan generar una situación de disponibilidad en línea muy fácil, pero siempre es posible que tengamos un inconveniente en el primer día, que tengamos la posibilidad de que nuestros clientes elijan y puedan optar a lo que les conviene”, dijo.

Además agregó que las entidades, que son todas las que están regularizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, tienen 30 días para entregar una oferta a los clientes que lo soliciten.

¿Sabías que durante septiembre de este año debiera comenzar a operar la Portabilidad Financiera en Chile?

“La ley establece plazos y procesos que todos deben cumplir y lo segundo es que hay un concepto de subrogación, la persona va con este certificado de liquidación donde quiere ser cliente y la entidad tiene 30 días para evaluar la liquidación y entregar una oferta que tiene 7 días la persona para determinar si la toma o no la toma, no es una obligación del banco de darle un crédito a la persona. Tiene un mandato par evaluar, pero no tiene una obligación de darle un crédito a usted, hay una evaluación financiera, no es obligatorio dar un crédito, lo obligatorio es hacer una evaluación“, explicó.

El ejecutivo puntualizó que los costos asociados a los cambios de instituciones serán más bajos, y que corresponden principalmente a lo que cobran las notarías o la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, en el caso de los créditos hipotecarios.