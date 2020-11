Asociación de AFP y segundo retiro de fondos: Equivale a “entre seis y ocho años” de lagunas previsionales

Entre seis y ocho años de lagunas previsionales, sería el equivalente en años de cotizaciones para las personas que accedan al segundo retiro de ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según indicó la mañana de este lunes el gerente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, en ADN Hoy.

Al respecto, Larraín indicó que “los más afectados van a ser los jóvenes y las mujeres. Una persona que haya hecho estos dos retiros va a ser entre seis y ocho años de lagunas, años en que no cotizó. Esta es una mala política pública”.

Pese a eso, agregó que las AFP están preparadas para hacer más eficiente el segundo retiro, ya que tras el primer proceso se generaron distintos aprendizajes.

Leer también Política Presidente Piñera por impuestos en segundo retiro de fondos de las AFP: La idea es que “los grupos medios y altos hagan alguna contribución” Política Juan Pablo Letelier sobre segundo retiro del 10%: “El gobierno fue derrotado al tener que presentar este proyecto” Nacional Ministro Briones sobre segundo retiro de las AFP del Gobierno: “Estamos satisfechos que se haya aprobado la vía constitucional”

“Efectivamente el primer retiro fue un proceso bastante eficiente, esperamos que este segundo retiro sea así. Uno genera aprendizajes y esperamos que este sea mejor que el primero (…) Obviamente van a haber problemas, pero esperamos poder ir resolviendo“, señaló.

En tanto, sobre el tema de fondo del bajo monto de las pensiones y la reforma al sistema que busca impulsar el gobierno, Larraín puntualizó que “lo que me preocupa es que cualquier debate que tengamos respecto del sistema de pensiones va a tener que tener un debate que no teníamos. Hoy día el sistema de pensiones es un 20% más pobre (…) Partimos la discusión con un 20% más empobrecido respecto de las pensiones. Esto no significa que no tengamos que discutir y avanzar en esto”.