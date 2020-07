Economista David Bravo: “No miremos la tasa de desempleo, sino que la caída en el empleo porque allí se ve la enorme magnitud de la crisis”

El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, se refirió a la alta tasa de desempleo que afecta al país, en vista del impacto del coronavirus Covid-19.

Para el experto, la situación toma una importante preocupación, en vista de que la tasa de personas que tienen empleo sigue cayendo.

“No vamos a decir que tocamos fondo, hasta que veamos que ese indicador se estabilice“, apuntó, detallando que la cantidad de personas desocupadas antes de la pandemia era de alrededor de 8,9 millones, mientras que actualmente es de 6,8 millones.

“Uno la pregunta que se hace es dónde está esa gente, porque no están considerados como desempleados, por lo que no salta el desempleo a niveles históricos. Lo que ocurre es que en el contexto en el que estamos, las personas se retiran de la fuerza laboral. Cuando una persona no tiene empleo y declara que no está buscando trabajo, esa persona no se considera desempleado, porque no está buscando trabajo y tiene el mismo status que la persona que se retiró del mercado laboral, pero tiene un carácter muy distinto una que perdió el empleo y otra que no”, informó.

Ante este contexto, Bravo manifestó que “he dicho que no miremos la tasa de desempleo, sino que la caída en el empleo porque allí se ve la enorme magnitud de la crisis“.