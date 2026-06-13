Nuevo helicóptero multipropósito llega a Coquimbo para combatir el crimen y atender emergencias

La Región de Coquimbo cuenta desde este fin de semana con un nuevo helicóptero multipropósito destinado a fortalecer las labores de seguridad, vigilancia y respuesta ante emergencias.

Se trata de una aeronave Airbus H135, incorporada a la Sección Aérea de Carabineros gracias a una inversión realizada por el Gobierno Regional, en el marco de un plan de modernización que busca ampliar la cobertura operativa en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.

El nuevo helicóptero reemplaza a una aeronave que prestaba servicios desde mediados de la década de 1990 y que presentaba importantes limitaciones producto de su antigüedad.

Entre sus principales características destacan su autonomía cercana a las tres horas de vuelo, un alcance de hasta 630 kilómetros y equipamiento especializado para búsqueda y rescate, patrullajes preventivos, apoyo a operativos policiales, evacuaciones aeromédicas y despliegues ante catástrofes naturales.

La incorporación del Airbus H135 permitirá mejorar la capacidad de respuesta en sectores rurales, cordilleranos y de difícil acceso, además de reforzar la coordinación con unidades terrestres en procedimientos

vinculados al combate del crimen organizado, fiscalizaciones de tránsito y emergencias que requieran apoyo aéreo. La aeronave cuenta además con tecnología de navegación avanzada, foco de búsqueda, sistema de rescate y equipamiento para el traslado de pacientes.

Durante la ceremonia de entrega, realizada en La Serena, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que el helicóptero comenzará a operar de inmediato en beneficio de la comunidad.