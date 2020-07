Encuesta UC: Tasa de desempleo a nivel nacional se incrementó 11,5% en junio

Una nueva alza registró la tasa de desempleo a nivel nacional, al 11,5% por ciento el mes de junio, en cifras que entregó este jueves el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica.

Se trata de un alza de 0,3% en relación a la encuesta de mayo, pero el número más sensible dice relación con el desplome de la tasa de empleo, el cual siguió con una fuerte tendencia a la baja. Hasta junio, se han perdido cerca de 2,1 millones de puestos de trabajo en el periodo de un año.

El director del Centro UC, David Bravo, explicó que este número es “gigante” si se toma en cuenta que la fuerza de trabajo se calcula en más de 8 millones de personas.

“Los datos lo que indican es que, de manera creo yo bastante predecible, no hemos tocando fondo todavía en el deterioro en el empleo. No hemos tocado fondo, porque hemos tenido una proporción mucho mayor de personas confinadas y eso, como consecuencia, trae un deterioro en la situación laboral. Por lo tanto no hemos llegado a ese piso”, argumentó Bravo.

Agregó que “por otro lado, sobre las perspectivas, definitivamente esto está estrechamente ligado con el control de la crisis sanitaria“.

Además, se informó que el sector de Actividades Artísticas, Entretenimiento y Recreativas es el que proporcionalmente tuvo el desempleo más alto, en 44,5%, seguido de Construcción, 26,8 por ciento y Alojamiento y comidas, en 24,8%.

Por otro lado, reportó que el 14% de los asalariados está cubierto por la Ley de Protección del Empleo, mientras que el 82,1% respondió que su empleador no ha tomado medidas de este tipo.

Los ingresos de los hogares, por su parte, exhiben una fuerte baja en comparación al año pasado. El 55,2% respondió que sus ingresos han disminuido. De este grupo, según la encuesta, la mitad reportó que sus ingresos han caído en 50%.

En este gráfico se considera el quintil del ingreso per cápita en el que se encontraban los hogares hace cuatro años. La tasa de desempleo actual es mayor, en los hogares de menores ingresos. En junio de 2020 la tasa de desocupación es de dos dígitos, salvo para el 20% de mayores ingresos.