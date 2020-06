Gerente general de la Asociación de AFP: “El retiro de fondos no contribuye a la construcción de mejores pensiones”

Continúa el debate en torno al retiro de los fondos de pensiones, en el contexto de la crisis sanitaria y económica que vive el país. Especialmente, la iniciativa que reflotó el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, de retirar el 10% de los ahorros que están depositados en las administradoras.

El diputado y timonel RN apuntó, en entrevista con ADN Hoy, a quienes “rasgan vestiduras” con el retiro de fondos y recalcó que “soy leal con mi Gobierno, pero hay temas que hay que poner sobre la mesa sí o sí“.

“Si no somos capaces de ver lo que está pasando con miles de familias de clase media que no les llega ningún otro beneficio, por Dios, es peligroso estar cerrando los ojos a eso, cómo no entenderlo, la verdad es que me cuesta“, añadió Desbordes.

Leer también Nacional Desbordes y retiro de fondos de AFP por pandemia: “La solución del 10% es cuando ya no hay más plata fiscal” Nacional AFP apeló a fallo de Corte de Antofagasta que los obliga a entregar toda la pensión a profesora jubilada Nacional Subse. de Previsión Social y retiro de fondos por la pandemia: “Las personas que tienen plata en la AFP no son las que tienen una necesidad mayor hoy, son personas que han tenido un trabajo regular”

Estas declaraciones tuvieron eco en la Asociación de AFP. Si bien su gerente general, Fernando Larraín, hizo alusión en sus palabras a la crisis por el Covid-19 y su impacto en la economía, afirmó que “también es cierto que el retiro de fondos previsionales hoy día tiene un impacto negativo en la construcción de pensión futura“.

“Las administradoras de fondos de pensiones no hacemos la regulación, no hacemos las leyes, eso lo hace el Congreso con el Ejecutivo y la Superintendencia de Pensiones en la regulación”, sostuvo Larraín.

Remarcó además que “los fondos son de cada individuo, de eso no hay discusión alguna. Pero esta medida del retiro de fondos hay que decirlo claramente que no contribuye a la construcción de mejores pensiones en el mediano y largo plazo“.