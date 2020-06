Desbordes y retiro de fondos de AFP por pandemia: “La solución del 10% es cuando ya no hay más plata fiscal”

El diputado de RN Mario Desbordes aseguró estar en contra del retiro del 10% de los fondos de pensiones , pero advirtió que por ahora no ve otra solución económica para las familias excluidas del fondo familiar de emergencia.

“La solución del 10% es cuando ya no hay más plata fiscal“, declaró.

En entrevista con ADN Hoy, el parlamentario reconoce que sacar el dinero de las pensiones puede ser “un perjuicio para los trabajadores al final”, pero alertó que parece ser “la única manera realista para enfrentar el hambre para hoy” si no hay recursos fiscales suficientes para aumentar la ayuda a más personas afectadas por la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

“No me gusta, porque ojalá no tocáramos los fondos de pensiones (…) Si me ponen una alternativa distinta, que no toque el fondo de pensión y que solucione el problema que van a tener miles de personas por dos meses más, por lo menos, (…) maravilloso”, dijo.

“Si no hay otra alternativa, no tengo otra respuesta para quienes nos interpelan desesperados porque no ven que llega algo y no tienen cómo llegar a fin de mes”, agregó.

Desbordes planteó las diferencias que se hacen entre el fondo de pensiones y el seguro de cesantía, cuyo fondo es recaudado con descuentos a los trabajadores y se recurrió a él para el programa de suspensión de contratos y ahora el gobierno plantea utilizarlo para su proyecto de extensión de postnatal en medio de la pandemia.

“La verdad es que no logro entender por qué en un caso sí y en otro no“, planteó.