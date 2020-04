Gerente general de la Cámara de Comercio: “No podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas”

Se espera que este viernes el gremio de comerciantes entregue un protocolo de atención de personas, con el fin de iniciar un proceso de apertura “paulatina” de los locales, cuya actividad fue suspendida tras el avance del Covid-19 en el país y las disposiciones de la autoridad sanitaria.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) indicaron que durante el primer trimestre se perdieron 50 mil empleos en el sector y la cifra se podría disparar el segundo trimestre. A esto se suma que este viernes el Gobierno entregará las cifras definitivas de empleo.

El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Carlos Soublette, profundizó en las preocupaciones del gremio en conversación con Emol. “Aquí hay que juntar todos los componentes de la ecuación compleja que es cuidar la salud de las personas, pero también permitir que no se termine de destruir la economía“, sostuvo.

Soublette confía en que el protocolo ayudará a reabrir de a poco los locales que se han mantenido cerrados incluso durante semanas. Dicha operación podría realizarse “la próxima semana, apenas aparezca el protocolo seguramente lo vamos a ver. Sé de algunas tiendas —no de centros comerciales— que ya están abriendo y operando con muy poca gente“.

El titular de la CCS aseguró que no hay contradicciones entre el plan del gremio y el cuidado de la salud pública: “Puede ser visto así, pero no es ese el sentido, el sentido no es llamar a consumir. Hoy día estamos comprando lo que necesitamos y nadie está comprando para satisfacer un impulso de consumo”.

“Tenemos que ser capaces de ver si vamos a poder funcionar en los próximos meses y quizás años (…). En ese contexto, no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre. Es muy complejo, y yo sé que nadie va a decir lo contrario: hay que poner la salud delante de la economía, pero la economía también trae salud, y una economía destruida también va a traer problemas de salud muy profundos”, remarcó Soublette.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el gerente general de la CCS puntualizó: “Que no se malinterprete. Dijimos: ‘Hay que poner la salud delante de la economía, pero la economía tambien trae salud’“.