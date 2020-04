Ministerio del Trabajo entregará cifra de empleo en medio de la crisis sanitaria por coronavirus

El Gobierno dará a conocer este viernes las cifras consolidadas de empleo en medio del coronavirus Covid-19.

Según fuentes consultadas por ADN, el Ministerio del Trabajo resumirá los números informados por la Dirección del Trabajo, Administradora de Fondos de Cesantía y la Superintendencia de Seguridad Social.

Además, se sabrá de la situación laboral entre empleador y empleado, donde el empleador podría acogerse a la Ley de Protección del Empleo, suspendiendo la relación entre ambos teniendo que cancelarse solo al pago de cotizaciones previsionales y pago del seguro de cesantía.

Por esta razón, Juan Moreno, Consejero Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, criticó el uso de la ley: “Las empresas están funcionando, no están cerradas. Creo que efectivamente, la ley es perfectible en el sentido de proteger y ponerle la letra, y estas son para ciertas empresas, no para todas. Creo que es vergonzoso, lo único que están haciendo con esto es general molestia y cuando termine esto puede terminar en un estallido social más potente“.

Asimismo, se suma la duda de cómo se medirá el desempleo, sabiendo que hay dos encuestas: una del INE y otra de Microdatos de la Universidad de Chile. Respecto de esto, el académico de Clapes de la Universidad Católica, Juan Bravo apuntó respecto a cuál es el requisito para ser considerado como desocupado.

“Para estar desempleado en la definición del INE, son varios los requisitos: primero no haber trabajado una hora en la semana, en este caso sí se cumple. Además, no tienes que recibir ningún pago por ello, y eso ya no se cumple, porque aquí sí estarías recibiendo algún pago en base a tu relación contractual. Además, necesitas haber estado buscando trabajo en las últimas cuatro semanas”, mencionó el experto.

Si bien en Chile la situación es crítica, en otras partes del mundo es complejo. En Estados Unidos, las solicitudes de subsidio de desempleo alcanzaron los cinco millones solo en la última semana.