Festejará desde la pole: Max Verstappen largará en la primera posición del GP de Qatar

Este viernes por la noche, en Lusail, Max Verstappen volvió a cumplir con las expectativas. Sin mayores esfuerzos, se quedó con la pole del Gran Premio de Qatar, y largará en la primera posición en la carrera del día domingo.

Premio que le servirá, casi con seguridad, para festejar. El neerlandés está a solo tres unidades de asegurar el Mundial de Pilotos por tercera vez consecutiva, y con seguridad, por lo exhibido no solo hoy, sino que toda la temporada, lo conseguirá este sábado.

En dicha jornada se correrá la cuarta carrera Sprint de la temporada, la que da puntos en caso de obtener ciertos lugares en la parrilla, y ahí es donde Verstappen se puede consagrar tricampeón del mundo con Red Bull.

Para la carrera del día domingo, el piloto regalon de la marca de bebidas energéticas largará en el primer lugar, acompañado por George Russell de Mercedes. El británico, junto a Lewis Hamilton (tercero) fueron los más regulares de la prueba.

Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren) completan los primeros seis puestos de la parrilla de salida.

POLE FOR MAX VERSTAPPEN IN QATAR!!!💪

That's the Dutchman's 10th of the season 👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/DKAeMhIPIA

— Formula 1 (@F1) October 6, 2023