Cero emoción: ¿Qué necesita Max Verstappen para coronarse tricampeón de la F1 en Qatar?

El dominio de Max Verstappen, y Red Bull, ha sido total. La temporada 2023 de la Fórmula 1 perdió toda emoción hace ya varios meses y este fin de semana, se terminará de consolidar al campeón del mundial de pilotos.

En Japón, la marca de bebidas energéticas se coronó bicampeón del mundial de escuderías, y ahora solo resta saber cuándo Max Verstappen consigue el tricampeonato en el mundial de pilotos de la F1.

Con 400 puntos, el neerlandés solo necesita tres unidades más para quedarse con la corona, y casi con seguridad lo conseguirá este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, pero ni siquiera en la carrera, sino que en el formato Sprint.

En Lusail, Max Verstappen se coronará campeón en caso de rematar entre las primeras seis posiciones de la carrera Sprint, independiente de lo que haga Sergio “Checo” Pérez, único con posibilidades matemáticas de amagar el título del piloto de 26 años.

Si no queda dentro de esas posiciones, Max Verstappen necesita ser séptimo y que Pérez no gane el Sprint. Si termina octavo y el mexicano finaliza, como mucho, en el tercer lugar; e incluso si abandona o no puntea y su compañero no logra subirse al podio, será tricampeón de la F1.

Si no pasa ninguno de esos panoramas, lo podrá conseguir en el Gran Premio del día domingo. Y en caso de una catástrofe, si no lo logra en Lusail, tendrá cinco carreras más (Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas o Abu Dabi) para ganar la máxima corona.

Title #3 now loading…⏳@Max33Verstappen just needs to out-score his team mate by three points across the Qatar weekend to be crowned champion for the third time 👑👑👑#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/SfzsLsRZgc

— Formula 1 (@F1) October 2, 2023