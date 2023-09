Carlos Sainz mantiene el dominio inicial para imponerse en el GP de Singapur

A diferencia de gran parte de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Max Verstappen debió ceder el protagonismo que ha marcado su liderato en el año de la máxima categoría del automovilismo, situación de la cual Carlos Sainz sacó máximo provecho en el GP de Singapur.

Tras el desarrollo de la qualy en el circuito callejero de Marina Bay, el neerlandés quedó bastante rezagado en la lucha por el liderato de la prueba que se extendió por 62 vueltas.

Carlos Sainz, que se quedó con la pole position, logró mantener la posición de liderazgo desde la largada y con una inteligente estrategia de conducción, utilizando el DRS a su favor para evitar que tanto George Russell como Lewis Hamilton, de Mercedes, pudieran adelantarlo.

Todo ante constantes cambios y dudas de los pilotos, así como de sus equipos, considerando la leve llovizna que complicó por momentos la elección de neumáticos en el GP de Singapur.

Así las cosas, la batalla por el asedio a Carlos Sainz terminó con un gran perjudicado, George Russell, que en la vuelta final se descuidó por segundos y terminó estrellando su vehículo cuando iba tercero.

LAP 62/62

“Aggggghhhhhh, no, no!!!!”

Russell is into the barriers and out! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/4h8ybvTy1F

— Formula 1 (@F1) September 17, 2023