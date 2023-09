Los milagros existen: Red Bull falló en la qualy del GP de Singapur y Carlos Sainz largará primero

Este sábado por la noche en el Circuito callejero de Marina Bay, mañana de Chile, se corrió la Qualy del GP de Singapur, decimoquinta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, con la gran sorpresa del año hasta el momento.

Después de dominar completamente toda la temporada, los Red Bull por primera vez en el año no lograron entrar a la Q3 de clasificación y se quedaron fuera de los primeros 10 puestos de largada para este domingo.

En un fin de semana sumamente complejo para la escudería de bebidas energéticas, y con una pista que no estaba en las mejores condiciones para los austríacos, finalmente Max Verstappen tendrá que largar en la undécima posición, mientras que su compañero de equipo, Sergio “Checo” Pérez, lo hará en el puesto 13 (de no haber sanciones en los puestos superiores).

Es la primera gran decepción de la escudería campeona del mundo en todo lo que va del 2023. Cabe destacar que Max Verstappen, monarca de la categoría entre los pilotos, viene de 10 carreras ganadas de manera consecutiva, por lo que la undécima será una misión casi imposible en Singapur.

Los 10 mejores autos de la jornada avanzaron a la qualy final y fue el español Carlos Sainz quien rindió de mejor manera para quedarse con la Pole. A su lado largará el británico George Russell de Mercedes.

“Tenemos un muy buen coche en ciertas pistas y condiciones, y estos cambios de dirección rápidos parece que se ajustan bien a nuestro coche. El ritmo de carrera es un interrogante, Mercedes suelen ser más rápidos. El objetivo es ganar mañana“, sostuvo el piloto hispano.

Más atrás largarán Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) y Kevin Magnussen (Haas) en las primeras seis posiciones de largada.

CARLOS SAINZ TAKES BACK-TO-BACK POLES!@Carlossainz55 lights up the streets of Marina Bay to take his second pole in a row for @ScuderiaFerrari!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FxNCb2uTSc

— Formula 1 (@F1) September 16, 2023